Antisemitische Hetze Razzia bei Anhängern der "Goyim Partei"

Die Bundesanwaltschaft geht gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor, die eine antisemitische Organisation gegründet haben sollen. In Berlin und den Niederlanden gab es Festnahmen.

Von Florian Flade, WDR

In mehreren Bundesländern hat es Durchsuchungsmaßnahmen des Bundeskriminalamtes (BKA) gegen mutmaßliche Rechtsextremisten gegeben. Es soll sich dabei um Anhänger der antisemitischen Organisation "Goyim Partei Deutschland" (GPD) handeln.

Die Razzien gegen die Gruppierung fanden unter anderem in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen acht Personen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen rechtsextremistischen Vereinigung. In Berlin und in den Niederlanden wurden demnach die beiden Rädelsführer der Organisation festgenommen.

Antisemiten und Reichsbürger

Bei der "Goyim"-Bewegung soll es sich um einen Zusammenschluss von Antisemiten handeln, die sich aus unterschiedlichen Spektren des Rechtsextremismus zusammensetzen. Darunter, so heißt es aus Sicherheitskreisen, seien auch zahlreiche sogenannte Reichsbürger, die das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die staatliche Ordnung ablehnen.

Die "Goyim"-Anhänger seien vor allem im Internet organisiert, unter anderem in sozialen Netzwerken wie dem russischen VKontakte. Die Bundesanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, eine Vereinigung gegründet zu haben, die darauf abgezielt haben soll, nationalsozialistisches Gedankengut zu verbreiten, den Holocaust zu leugnen und die Verbrechen der NS-Zeit zu relativieren. In die Aufklärung der Gruppierung soll auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) involviert gewesen sein.