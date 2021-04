Exklusiv Ermittlungen beim BKA Rassistische Chats und ein Hitlergruß

Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen eine Gruppe von Personenschützern wegen Rassismus- und Sexismus-Vorwürfen. Auch verschwundene Munition und Kontakte zu Sicherheitsfirmen werden genauer untersucht.

Von Florian Flade und Georg Mascolo, WDR/NDR

Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt gegen mehrere Personenschützer aus der Sicherungsgruppe (SG), die für den Schutz von Regierungsmitgliedern, Bundestagsabgeordneten und Staatsgästen zuständig sind. Es geht um eine Chatgruppe mit rassistischen und sexistischen Inhalten, um Bedrohungen, verschwundene Munition und Kontakte zu privaten Sicherheitsfirmen.

Betroffen sein soll vor allem die BKA-Einheit, die für den Schutz auf Auslandsreisen zuständig ist. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" erhielt das BKA im vergangenen Jahr einen Hinweis, dass es innerhalb dieser Einheit Chatgruppen gebe, in denen rassistische und sexistische Inhalte geteilt würden. Außerdem soll es Mobbingvorwürfe und Berichte über Alkoholexzesse gegeben haben. Innerhalb der BKA-Personenschützer habe sich eine "Zwei-Klassen-Gesellschaft" entwickelt.

Rassistische Chat-Nachrichten

Das BKA ist den Hinweisen nachgegangen und hat in den vergangenen Monaten mehrere Mitarbeiter vernommen. Dabei konnten einige Vorwürfe entkräftet werden, so sei etwa Mobbing, Alkoholexzess und angeblicher Arbeitszeitbetrug nicht nachweisbar gewesen. Jedoch soll man auf eine geschlossene Chatgruppe gestoßen sein, in der ein Kommandoführer unter anderem Enthauptungsvideos geteilt habe. Zudem seien dort rassistische und frauenfeindliche Inhalte verbreitet worden. Die Einsatzländer der BKA-Personenschützer sollen etwa als "Dreckslochländer" oder "Affenländer", die dort lebenden Menschen als "Bimbos" bezeichnet worden sein.

Ein BKA-Personenschützer soll zudem im Rahmen der Zehn-Jahres-Feier der Einheit einen anderen Kollegen bedroht haben. Auch von einem Hitlergruß ist die Rede, wobei laut BKA bei dem Mitarbeiter keine "gefestigte, rechtsextreme Gesinnung" festzustellen sei. Er habe vielmehr "cool wirken" wollen, soll der Beamte im Rahmen der Ermittlungen erklärt haben.

Auch verschwundene Munition innerhalb der Sicherungsgruppe beschäftigt das BKA. So hätten die Personenschützer mehrfach auf Schießständen trainiert und dabei täglich Munition im vierstelligen Bereich verschossen. Die Listen über die verschossene Munition seien nicht sauber geführt worden. Es soll dem BKA bislang nur in Teilen gelungen sein, den Verbleib der Munition zu rekonstruieren.

In einigen Fällen hat das BKA zudem Kontakte zwischen den Personenschützern und privaten Sicherheitsfirmen, die im Ausland sind, überprüft.

Innenausschuss befasst sich mit Vorgängen

Insgesamt sind zehn Disziplinarverfahren und drei Strafverfahren gegen BKA-Personenschützer eingeleitet worden. Am Dienstagmorgen informierten Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke und BKA-Präsident Holger Münch die Obleute des Innenausschusses des Bundestages über die internen Ermittlungen. Am Mittwoch soll sich der Innenausschuss des Deutschen Bundestages in einer Sondersitzung mit den Vorkommnissen möglicherweise befassen. Auf eine kurzfristige Anfrage hat das BKA bislang noch nicht reagiert.

Anfang des Jahres erst hatte das Bundeskriminalamt einen Wertebeauftragten eingesetzt, um die "Resilienz der BKA-Beschäftigten gegen Extremismus und Diskriminierung" zu stärken. Das BKA habe eine "besondere Verantwortung für die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung", wie eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage mitteilte. Das Ziel solle daher sein, "gemeinsame Werte im Alltag des BKA zu manifestieren".