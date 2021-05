Exklusiv Amri-Ausschuss Verfassungsschutz lieferte Akten nicht

Der Bundestagsausschuss zum Anschlag am Berliner Breitscheidplatz hat die Beweisaufnahme beendet. Doch nun stellt sich heraus, dass der Verfassungsschutz mehrere Aktenordner zum Umfeld des Terroristen Amri nicht geliefert hat.

Von Florian Flade, WDR

Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht. Vor wenigen Wochen hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz seine Beweisaufnahme beendet. Nach drei Jahren Ausschussarbeit, mehr als 100 Sitzungen und zahlreichen Zeugenvernehmungen schreiben die Abgeordneten nun an den Abschlussberichten. Zuvor hatten alle beteiligen Stellen noch einmal schriftlich versichert, dass sie den Parlamentariern alle angeforderten Akten vollständig zur Verfügung gestellt habe.

WDR Logo Florian Flade

Aber das war wohl nicht korrekt, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch zugeben musste. "Im Rahmen einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die Akten entgegen der bisherigen Annahme bislang nicht vollständig übermittelt worden waren", teilte das Ministerium mit. Deshalb habe man nun Unterlagen nachgereicht.

Informationen zum Umfeld Amris

Nach WDR-Informationen handelt es sich um rund zehn Aktenordner des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), die Informationen über Islamisten aus dem Umfeld des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri enthalten sollen. Es soll sich dabei vor allem um als "geheim" eingestufte Personenakten (P-Akten) handeln, unter anderem zu Mahmoud O. und Ahmed Y., zwei Islamisten, die zum Netzwerk um den Hildesheimer Prediger Abu Walaa gehören.

Aber auch Akten aus der Lageorientierten Sonderorganisation (LOS) "Berolina", die der Verfassungsschutz nach dem Anschlag eingerichtet hatte, wurden dem Ausschuss wohl nicht geliefert. Sie sollen auch Kontaktpersonen Amris aus der islamistischen Szene in Berlin betreffen.

Am Donnerstagmorgen soll Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke den Vertretern des Untersuchungsausschusses in kleiner Runde erläutert haben, die Unterlagen seien nicht bewusst zurückgehalten worden. Es handele sich vielmehr um einen Fehler von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Irrtümlicherweise habe man die bisherigen Aktenlieferungen als vollständig erachtet. BfV-Präsident Thomas Haldenwang will die Abgeordneten nun über die Vorgänge unterrichten und Fragen dazu beantworten.

Was wusste der Verfassungsschutz?

Der Untersuchungsausschuss im Bundestag geht unter anderem der Frage nach, ob und falls ja, welche Fehler und Versäumnisse der Sicherheitsbehörden es im Vorfeld des Terroranschlags am 19. Dezember 2016 gab. Auch die Rolle des BfV wurde dabei immer wieder thematisiert. Der damalige Behördenleiter Hans-Georg Maaßen hatte kurz nach dem Attentat mit zwölf Toten erklärt, seine Behörde habe über keine eigenen Erkenntnisse zum späteren Attentäter Amri verfügt. Der Terrorist, so Maaßen, sei ein reiner "Polizeifall" gewesen.

Der Verfassungsschutz verfügte jedoch in der Berliner Islamistenszene wohl über mindestens eine Quelle, einen V-Mann, der auch die inzwischen geschlossene Fussilet-Moschee besucht hatte, in der Amri regelmäßig verkehrte. Den späteren Attentäter aber will der Verfassungsschutzspitzel nicht gekannt haben. Nach dem Anschlag berichtete der V-Mann jedoch, er habe den Tunesier in der Moschee gesehen.