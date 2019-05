Vier Kronzeugen bietet die Staatsanwaltschaft nach Informationen von NDR, WDR und SZ auf, um Ex-VW-Chef Winterkorn zu überführen. Es handelt sich um langjährige VW-Leute, die selbst auf der Liste der Beschuldigten stehen.

Von Stephan Wels, Christine Adelhardt und Peter Hornung, NDR

Schwerer Betrug, Untreue, und unlauterer Wettbewerb: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" stützt sich die Anklage dabei im Wesentlichen auf vier Kronzeugen: alle vier hochrangige VW-Mitarbeiter und selbst Beschuldigte im Diesel-Betrugsverfahren.

Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn

tagesschau 20:00 Uhr, 15.04.2019, Martina Thorausch, NDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-527807~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Aber viele Widersprüche in den Zeugenaussagen bleiben in der 692 Seiten langen Anklageschrift unaufgelöst. Da ist zum einen die Aussage des Leiters des VW-Ausschusses für Produktsicherheit, Bernd Gottweis. Er hatte den damaligen VW-Chef Winterkorn bereits im Mai 2014 in einem Schreiben darüber informiert, dass die US-Behörden nach einer illegalen Software ("defeat device") suchen könnten.

Mit diesem Schreiben - so die Staatsanwaltschaft - habe Winterkorn Kenntnis von rechtswidrigen Manipulationen gehabt. Dazu passt aber nicht, dass Gottweis behauptet, er selbst habe damals nicht gewusst, dass VW tatsächlich eine Betrugssoftware verbaut. Gottweis will erst 2015 über deren Existenz informiert worden sein. Wie also hätte er den Konzernchef bereits ein Jahr vorher informieren können?

Der zweite Zeuge gegen Winterkorn ist ein führender VW-Ingenieur. Er will im Mai 2015 zusammen mit einem anderen hochrangigen Techniker bei Winterkorn im Büro gewesen sein. Dabei sei ganz offen über den Betrug geredet worden. Der andere Techniker allerdings kann sich an solch einen Termin nicht erinnern.

Zeugen wollen ihre Rolle herunterspielen

Grundsätzlich steht die Staatsanwaltschaft vor dem Problem, dass die Zeugen gegen Winterkorn selbst Beschuldigte sind und ein Interesse daran haben, ihre eigene Rolle nach Kräften herunter zu spielen, während sie gleichzeitig ihre Vorgesetzten belasten.

Bei einem weiteren zentralen Vorwurf der Staatsanwaltschaft sind sich die Zeugen aber einig. Am 27. Juli 2015 fand in Wolfsburg ein sogenannter Schadentisch statt. Zu diesem Zeitpunkt soll Winterkorn explizit über die Betrugssoftware informiert worden sein, so die Zeugen. Gottweis beispielsweise will Winterkorn am Telefon gesagt haben, dass VW in den USA "beschissen" habe.

Laut Staatsanwaltschaft habe der VW-Chef es dennoch unterlassen, den Betrug gegenüber den Behörden offenzulegen.

Keine Spuren in Dokumenten

Winterkorn beharrt bis heute darauf, von Abgasmanipulationen erst im September erfahren zu haben. Auch im VW-Konzern heißt es bis heute: Der Vorstand habe nichts gewusst.

Ob er - wie die Staatsanwaltschaft behauptet - bereits 2014 Kenntnis von der Betrugssoftware hatte, wird im Prozess Gegenstand einer komplizierten Beweisaufnahme werden. Denn trotz aufwändiger Ermittlungen haben die Staatsanwälte keine bedeutende Papierspur aus früherer Zeit gefunden. Auch die Vorstandsunterlagen enthielten keine Hinweise. Anfangs hatten die Ermittler noch gehofft, dass die Durchsuchungen genau so etwas zu Tage fördern würden.

Fast 30 Milliarden Euro kostete der Dieselskandal Volkswagen bislang.

Kritik an der Staatsanwaltschaft

Entscheidend also werden die Zeugen sein. Zwei der Belastungszeugen gegen Winterkorn sind zusammen mit ihm angeklagt. Vermutlich ist es die Hoffnung der Staatsanwälte, dass die Aussagen der geständigen Ingenieure erheblichen Druck auf Winterkorn ausüben werden.

Verfahrensbeteiligte kritisieren das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. So hätten die Ermittler Entlastendes ausgeblendet und Widersprüche nicht berücksichtigt. Das gelte nicht nur für die Vorwürfe gegen Winterkorn, sondern auch für die Beweisführung bei anderen Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wollte sich zu den Inhalten der Anklage nicht äußern.

Über dieses Thema berichtete BR 5 Aktuell am 02. Mai 2019 um 19:05 Uhr.