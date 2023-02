Exklusiv Ex-"Bild"-Chefredakteur Vorwürfe gegen Reichelt schon 2019 Stand: 16.02.2023 17:00 Uhr

Der Springer-Verlag wusste wohl deutlich früher als bislang bekannt von den Vorwürfen gegen Ex-"Bild"-Chefredakteur Reichelt. Das zeigen NDR-Recherchen: Betroffene fordern eine Entschuldigung.

Von Stefanie Dodt, NDR

Nach Informationen von Reschke Fernsehen haben mindestens zwei Mitarbeiterinnen von "Bild" bereits im Herbst 2019 über Einsendungen in den anonymen Briefkasten bei "Bild" schwere Vorwürfe gegen Julian Reichelt erhoben. In ihren Schreiben berichten sie von Machtmissbrauch, Drogenkonsum und Affären des "Bild"-Chefredakteurs.

NDR Logo Stefanie Dodt

So schildert eine der Einsenderinnen, "dass Frauen unter Druck gesetzt werden, da mitzumachen, weil sie sonst beruflich abgestraft werden. Dass die Frauen sehr unter der Situation leiden". Aus Angst vor persönlichen Konsequenzen möchte sie nicht namentlich genannt werden. Die Einsendungen wurden demnach dem Vorstand vorgelegt. Der Axel Springer Verlag äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu.

Machtmissbrauch größer als bekannt

Die Recherchen zeigen das Bild eines systematischen Machtmissbrauchs bei der "Bild"-Zeitung unter dem früheren Chefredakteur Reichelt, dessen Ausmaß deutlich größer ist als bislang bekannt. 13 Frauen haben demnach von Anmachen, Affären und den beruflichen Auswirkungen berichtet. "Es war die Angst [...] um meine Existenz" schilderte eine Betroffene, die sich auf Drängen Reichelts mit ihm traf und Sex mit ihm hatte, obwohl sie es nicht wollte. Gewehrt habe sie sich deshalb nicht.

Axel Springer strengte im März 2021 nach Vorwürfen gegen den damaligen Chefredakteur Reichelt ein Untersuchungsverfahren an und beauftragte die Kanzlei Freshfields mit der Aufklärung der Anschuldigungen. Im Anschluss an das Verfahren durfte Reichelt für weitere acht Monate an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, Springer kommunizierte in einer Pressemitteilung, das Verhalten sei im Ergebnis "nicht strafrechtlich relevant". Reschke Fernsehen zitiert nun aus bislang unbekannten Auszügen der Untersuchung, die für eine mündliche Weitergabe an den Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner verschriftlicht wurden.

Frauen schildern berufliche Vorzüge für Beziehung

So heißt es darin, dass eine Frau "eindrücklich und glaubhaft" von ihrer Beziehung zum "Bild"-Chefredakteur berichtet habe. Auch berufliche Vorzüge wurden demnach ebenfalls glaubhaft von der Betroffenen geschildert: "Mehrere konkrete und uns bekannte Beispiele zeigen, dass die persönliche Interessen Herrn Reichelts hier gegenüber den unternehmerischen deutlich überwiegen".

Im Verlauf der Beziehung sei die Betroffene aus Angst vor Repressalien immer wieder auf die Kontaktaufnahme von Reichelt eingegangen, obwohl sie die Beziehung eigentlich nicht mehr habe fortführen wollen. "Da sie von Herrn Reichelt weiter bedrängt wurde und nur eine Veränderung als Ausweg sah, nahm sie in Bezug auf ihre Karriere eine Verschlechterung in Kauf", heißt es weiter.

Nach dem nachteiligen Freshfields-Gutachten ließ der Springer-Verlag den Recherchen zufolge im Anschluss noch eine zweite Kanzlei prüfen, ob strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorliege - mit negativem Ergebnis. Trotz der intern bekannten Vorwürfe von Machtmissbrauch konnte Reichelt deshalb wieder auf den Posten des Chefredakteurs zurückkehren.

Schilderungen über berufliche Nachteile

Auch weitere Frauen bestätigen gegenüber Reschke Fernsehen berufliche Nachteile, die sie nach einer Trennung von Reichelt in Kauf nehmen mussten. So schildert eine von ihnen im Interview: "Wenn ich mich aus der Affäre zurückgezogen habe, hat er mit beruflichen Konsequenzen reagiert und mich vor anderen Kollegen in sehr unangenehme Situationen gezwungen".

Zudem erheben mehrere Betroffene den Vorwurf, im laufenden Verfahren beeinflusst worden zu sein. So berichtet eine Frau davon, wie sie von Vertrauten Reichelts bedrängt worden sei, nicht gegen ihn auszusagen.

Mehrere Betroffene schildern, wie offenbar vertrauliche Informationen aus dem Compliance-Verfahren bei Reichelt landeten. Wer sich demnach dennoch traute, Missstände anzuprangern, konnte offenbar berufliche Nachteile erleben: Aufgrund von Aussagen gegen Reichelt schildern zwei Frauen, dass sie im Anschluss heftige berufliche Konsequenzen zu spüren bekamen und schließlich ihre Positionen, in einem Fall sogar ihren Job, verloren. In einer Textnachricht aus 2020, aus der Reschke Fernsehen zitiert, wird deutlich, wie Reichelt selbst auf seinen Umgang mit Frauen blickte. "Weil ne dumme Affäre wie du es nicht besser verdient hat, ganz einfach: Bumsen, belügen, wegwerfen."

NDR-Reporterinnen hatten für Recherchen der Sendung Reschke Fernsehen Kontakt zu knapp 50 Beteiligten aus dem Umfeld von Julian Reichelt und dem Springer Konzern - zu aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, Frauen und Männern, vom Berufsanfänger bis zur Führungskraft. Aus den intensiven Gesprächen und der Sichtung Dutzender Chatnachrichten zwischen Reichelt und Mitarbeiterinnen der "Bild"-Zeitung ergibt sich das Bild eines systematischen Machtmissbrauchs, dessen Ausmaß deutlich größer ist als bislang bekannt.

Reichelt-Anwalt spricht von Verleumdungskampagne

Die Mitarbeiterinnen schildern, dass Reichelt seine Machtposition als Chefredakteur über Beförderungen und Degradierungen nutzte, um seine privaten Interessen an Frauen durchzusetzen. In einer Stellungnahme über seinen Anwalt bezeichnete Reichelt die Vorwürfe als "unwahr" und als "Teil einer offenbar kollusiven Verleumdungskampagne". Der Springer-Verlag antwortete auf einen umfassenden Fragenkatalog mit einer generellen Stellungnahme: "Wir haben unsere Lehren aus der Vergangenheit gezogen, was die kulturelle Entwicklung betrifft, bereits viel verändert, und schauen jetzt wieder nach vorne."

Nur eine ehemalige Mitarbeiterin leitete bislang rechtliche Schritte gegen Springer ein. Sie reichte im August 2022 Klage bei einem Gericht in Los Angeles ein. Das Verfahren wurde allerdings noch vor Eröffnung eines etwaigen Prozesses eingestellt. Nach Informationen von Reschke Fernsehen erhielt die Frau eine Geldzahlung und schloss eine Vereinbarung mit Springer, nicht mehr über den Fall zu sprechen.

Betroffene fordern Entschuldigung

Betroffene des mutmaßlichen Machtmissbrauchs fordern von Springer jetzt eine öffentliche Entschuldigung. Die bisherigen Äußerungen von Vorstandschef Mathias Döpfner kämen einer "Verhöhnung" gleich, äußert eine Betroffene gegenüber dem NDR, "zutiefst verachtend" und "beleidigend" den betroffenen Frauen gegenüber. Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser, der eine weitere Betroffene vertritt, fordert eine Entschuldigung für "systematisches Fehlverhalten im Verlag" - sowie eine Richtigstellung der öffentlichen Äußerungen.

Der Verlag müsse die Aussage korrigieren, dass es sich um einen Einzelfall handelte. Mathias Döpfner hatte in einer Videobotschaft kurz nach dem Rauswurf von Reichelt gesagt, die interne Untersuchung hätte einen Fall einer "einvernehmlichen Beziehung mit einer Mitarbeiterin" belegt.