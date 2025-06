exklusiv LNG-Terminal Brunsbüttel Staatsbeteiligung mit hohem Risiko Stand: 24.06.2025 06:03 Uhr

Der Staat hat sich unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs am geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel beteiligt. NDR-Recherchen zeigen nun: Das wirtschaftliche Risiko ist wohl bis heute hoch. Und die Zahl der Pannen auch.

Von Verena von Ondarza und Stella Peters, NDR

Der 13. März 2023 ist ein ungemütlicher Tag in Kiel, regnerisch und windig. Vor dem Amt für Planfeststellung und Verkehr transportiert offenbar ein Mitarbeiter von German LNG drei Kartons mit Antragsunterlagen auf einem Rollwagen. Kurz vor seinem Auto geschieht es: "Auf dem Weg zum PKW (..) wurden durch einsetzende Sturmböen die Kartons umgeweht, Einzelblätter weggeweht und DVDs regelrecht weggeblasen", heißt es in einem Schriftstück, das dem NDR vorliegt. Verfasst ist es von German LNG, dem Unternehmen das inzwischen in Brunsbüttel das neue Flüssiggas-Terminal an Land baut.

In den Unterlagen, die der Wind damals verweht, sind wohl auch zentrale Dokumente, die über das Gelingen des Bauprojektes entscheiden sollten - und damit über eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der vorherigen Bundesregierung. Die vertraulichen Papiere werden schließlich wieder eingesammelt. Es ist aber ein Vorgang, der beispielhaft zeigt, wie das neue Gas-Terminal von vielen Pannen begleitet ist.

Dem NDR liegen umfangreiche Dokumente der Behörden in Schleswig-Holstein und von Landes- und Bundes-Ministerien vor, aus denen sich auch viele weitere Probleme rekonstruieren lassen. Zudem zeigen die Papiere, was für ein riskantes Geschäft der Staat offenbar wissentlich eingegangen ist.

Investoren abgesprungen

Das Projekt steht damals vor dem Scheitern. Zwei, der drei ursprünglichen Investoren waren abgesprungen, weil es ihnen offenbar nicht rentabel genug erschien. Die Ampel-Regierung will für den Einstieg zu der Zeit 740 Millionen Euro Steuergeld über die deutsche Förderbank (KfW) ausgeben. Weitere Gesellschafter sind das niederländische Staatsunternehmen Gasunie, das das Projekt von Anfang an mitentwickelt hatte, und der Energiekonzern RWE. Die Bundesregierung will damals nicht nur den Bau voranbringen und damit Gas nach Deutschland holen. Sie will das Terminal später auch mitbetreiben und so das investierte Steuergeld reinholen.

Unterlagen, die dem NDR vorliegen, legen nahe: Die damalige Bundesregierung musste offenbar schon vor ihrem Einstieg davon ausgehen, dass die Erträge des Terminals so gering sein könnten, dass für den Bund nichts mehr übrig bleibt. Das geht aus einem Projektplan von Anfang März 2022 hervor, den die Bundesregierung noch vor der Unterzeichnung ihrer Absichtserklärung für den Staatseinstieg verschickte.

"Basierend auf dem von Gasunie übermittelten Business-Case (auf LNG-Nutzungsdauer von 15 Jahren, d.h. voraussichtlich bis 2041, bezogen, ohne Einberechnung einer weiterführenden Nutzung mit alternativen nachhaltigen Energieträgern, z.B. Ammoniak, Wasserstoff) errechnet sich derzeit eine Projektrendite von 2,4 Prozent, d.h. Bund/KfW würde unter diesen Umständen vollständig auf Rendite verzichten." Die 2,4 Prozent sind entscheidend, denn bei diesem Wert verzichtet der deutsche Staat komplett auf die ihm zustehenden Auszahlungen zugunsten der anderen Gesellschafter Gasunie und RWE. So ist es im Gesellschaftsvertrag vereinbart.

Staatseinstieg schon vor Kriegsbeginn angeschoben

Allerdings hat die damalige Bundesregierung den Dokumenten zufolge offenbar schon früh in den Verhandlungen darauf bestanden, dass das Terminal auch in Zukunft für den Import grüner Gase genutzt werden kann. Ob das die späteren Geschäftsaussichten des Terminals eher verbessert oder verschlechtert, ist umstritten. Experten bezweifeln, ob es in den kommenden Jahren einen guten Markt für grünen Wasserstoff gibt.

Das Bundeswirtschaftsministerium möchte den Projektplan auf Anfrage nicht kommentieren, schreibt jedoch, grundsätzlich "ging und geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass der Betrieb des Terminals ein wirtschaftliches Projekt" sei. Der vollständige Verzicht auf Rendite sei lediglich "ein (unwahrscheinliches) 'Worst-Case-Szenario'". Die Bundesregierung habe sich seinerzeit entschieden in Brunsbüttel zu investieren, da die Projektpartner nur mit einer Staatsbeteiligung bereit waren, das Projekt zu realisieren. Mitinvestor RWE verwies auf Anfrage auf die KfW und German LNG und betonte die Absicht des Staates, mit dem Terminal Deutschlands Energieversorgung breit aufzustellen.

Die Verhandlungen für den Staatseinstieg laufen in politisch heiklen Tagen. In seiner Zeitenwende-Rede nach Beginn des russischen Angriffskrieges macht der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz sie erstmals öffentlich: "Schließlich haben wir die Entscheidung getroffen, zwei Flüssiggasterminals, LNG-Terminals, in Brunsbüttel und Wilhelmshaven schnell zu bauen." Die Entscheidung erscheint damals wie eine schnelle Reaktion.

Die Unterlagen allerdings legen nahe: Der Staatseinstieg wurde schon vor Kriegsbeginn am 24. Februar 2024 vorangetrieben. Offenbar schon im November 2021 wendet sich Gasunie an die Bundesregierung. Schon im Januar 2022 bildet sich eine Taskforce aus Ministerien und den Unternehmen. "Mitte Februar soll das Projekt stehen", heißt es in einer Mail aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Auf Anfrage bestätigt dieses nun, dass die Verhandlungen für den Staatseinstieg bereits vor Kriegsbeginn geführt wurden. Sie bezeichnet dies als "Teil einer Gesamtstrategie zur Wahrung der Energieversorgungssicherheit".

Kritik an Staatsbeteiligung

Der Krieg wird jedoch in der Begründung für den Staatseinstieg später eine große Rolle spielen. Denn für eine solche Beteiligung gelten strenge Regeln. Durch so ein Geschäft muss ein wichtiges Interesse des Bundes gewahrt werden - in diesem Fall nannte die Bundesregierung als Zweck die Sicherung der deutschen Gasversorgung im Angesicht des Krieges. Und, dieser Zweck darf anders weder besser noch wirtschaftlicher erreicht werden können. So steht es in der Bundeshaushaltsordnung.

Wie die damalige Bundesregierung damit umgegangen ist, kritisiert der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt, der für die CDU im Haushaltsausschuss sitzt. "Nach meiner Einschätzung hätte der Staat andere Alternativen als den einen Staatseinstieg gehabt und er bewegt sich zumindest ganz, ganz weit am Rande der Bundeshaushaltsordnung." Er fordert deshalb, der Bundesrechnungshof solle die Rechtmäßigkeit des Staatseinstiegs prüfen.

Mattfeldt kritisiert diesen aus weiteren Gründen: Der Bau eines festen Gasterminals, dessen Fertigstellung mehrere Jahre dauert, sei kein Mittel gegen die damals akute Gasmangellage gewesen. Die Energiemarktexpertin Claudia Kemfert spricht in dem Zusammenhang von einem Flüssiggas-Rausch in der Politik. "Man hat völlig überdimensionierte Terminals geplant, die man so gar nicht braucht, die sich nicht rechnen werden und die auch nicht kompatibel sind mit den Klimazielen".

Mattfeld bemängelt weiter, dass der Einstieg in Brunsbüttel einen Wettbewerbsnachteil für andere Projekte darstelle. Etwa das zweite große Terminalprojekt in Stade, in seinem Bundesland Niedersachsen. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt dazu, die Projektpartner in Stade seien bereit gewesen, das Terminal privatwirtschaftlich zu realisieren. Brunsbüttel sei ebenso wie das Projekt in Stade kurzfristig realisierbar gewesen.

Probleme beim Genehmingungsverfahren

So scheint es auch logisch, dass das Ministerium das Projekt in Brunsbüttel in einem regierungsinternen Dokument, schon kurz nachdem der Einstieg besiegelt war, als "baureif" bezeichnet. Das passt jedoch offenbar nicht zu der Einschätzung der Genehmigungsbehörden in Schleswig-Holstein. Diese hatten offenbar den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Antrag auf Planfeststellung mit Verweis auf mehr als 1.300 Defizite und offene Fragen als "völlig unzureichend" beschrieben.

Auch nach dem Einstieg des Staates bei German LNG im Jahr 2022 geht das Genehmigungsverfahren weiter nur langsam voran. In acht Anläufen gelingt es dem Unternehmen offenbar nicht, die Unterlagen für den Antrag so zusammenzustellen, dass das Projekt vollumfänglich genehmigt wird. Immer wieder bemängelt die Behörde dasselbe: "Die fachliche Qualität war - auch unter Anlegung wohlwollend niedriger Maßstäbe - oft inakzeptabel", heißt es in einem Vermerk des zuständigen Amtes im Januar 2024. Erst im Spätsommer 2024 erstellt die Behörde schließlich einen Beschluss, für den German LNG bis heute nacharbeiten muss.

Im Interview mit Panorama 3 sagt Frank Laurich, Sprecher von German LNG: "Natürlich versuchen wir so weitsichtig und so sorgsam wie möglich mit dem anvertrauten Geld umzugehen." Angesprochen auf die vielen Probleme im Genehmigungsprozess, sagt er, dass es ein gewisses "Ping-Pong-Spiel" gegeben habe. Man habe aber immer versucht den Anforderungen der Behörde gerecht zu werden. Gasunie antwortet auf Anfrage, die "Genehmigungsprozesse in Deutschland sind komplex." und bleibt dabei: im Herbst 2021, als die Verhandlungen über den Staatseinstieg begannen, galt die Genehmigung des Terminals als "weit fortgeschritten."

Dennoch bringen die vielen Verzögerungen das Projekt im Sommer 2024 noch einmal fast zum Scheitern. Denn sie sind offenbar ein Grund dafür, dass die Kosten noch einmal deutlich höher ausfallen werden. Alle Anteilseigner, auch der Staat, müssen damals Geld nachschießen. Die Kosten für den Bund belaufen sich demnach inzwischen auf fast eine Milliarde Euro.

