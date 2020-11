Politiker, Verbraucher- und Datenschützer laufen Sturm gegen Pläne der Schufa, Deutschlands größter Auskunftei. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ will sie Kunden wohl auch anhand ihrer Kontoauszüge bewerten.

Von Massimo Bognanni, WDR, Lea Busch und Peter Hornung, NDR, Martin Polansky, ARD-Hauptstadtstudio

Als Deutschlands oberster Verbraucherschützer hat sich Klaus Müller schon mit manch mächtigem Konzern angelegt, mit Volkswagen wegen Dieselgate oder zuletzt mit Reisekonzernen in der Corona-Krise. Nun richtet sich sein Blick auf die mächtigste Auskunftei der Republik: die Schufa. Ein neues Geschäftsmodell der Wiesbadener Auskunftei bereitet ihm Sorgen.

NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" hatten Pläne des Unternehmens enthüllt, nach denen die Schufa in Zukunft in bestimmten Fällen Kunden auch anhand ihrer Kontoauszüge bewerten will. Ein erster Test in Zusammenarbeit mit Telefonica / O2 läuft bereits.

Die Schufa betonte, der Test beruhe auf der freiwilligen Zustimmung der Kunden. Der Kreis der bei der Schufa gespeicherten Kontodaten beschränke sich ausschließlich auf die zur Bonitätsbewertung relevanten Daten. Besonders sensible Daten, die bei Kontozugriffen ansonsten zugänglich seien, müssten erst selektiert werden. Beim ersten Testlauf habe man jedoch noch keine Daten gespeichert.

Tiefe Einblicke in die Persönlichkeit möglich

Verbraucherschützer Müller beruhigen diese Aussagen kaum: "Das Vorhaben der Schufa zeigt die Auswüchse digitaler Finanzdienstleistungen, auf die wir schon lange hinweisen", so Müller. "Es besteht die Gefahr des vollkommen durchleuchteten Verbrauchers." Nach Einschätzung des Chefs des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen würde dies der Schufa tiefe Rückschlüsse auf Persönlichkeit, wirtschaftlichen Status und selbst politische Orientierungen der Kunden ermöglichen. Müller droht bereits mit juristischen Schritten: "Sollte die Schufa die Pläne umsetzen, werden wir rechtliche Schritte prüfen, um dagegen vorzugehen."

Schufa will Einblick in Kontoauszüge

tagesschau 12:00 Uhr, 27.11.2020, L. Busch, P. Hornung, J. Lange





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-788745~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Obskures Geschäftsmodell"

Auch in Berlin sorgten die Schufa-Pläne für Irritationen. Das zuständige Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat eigenen Angaben zufolge erst durch die Medienberichte von dem neuen Geschäftsmodell erfahren. Nun prüft das Ministerium, was Deutschlands größte Auskunftei gerade plant und ob dies mit den Datenschutzrechten vereinbar ist. "Das Modell wirft rechtliche Fragen auf", sagte BMJV-Sprecher Maximilian Kall auf einer Pressekonferenz. "Wir werden uns ansehen, was die Schufa da plant und offenbar gerade in einem Pilotprojekt verfolgt."

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans kritisiert gegenüber NDR, WDR und SZ die Pläne der Auskunftei: "Ich halte es für ein obskures Geschäftsmodell, Menschen, die unter Druck stehen, per Mausklick die Zustimmung abzunehmen, ihre gesamten Kontoauszüge einzusehen." Wenn es um die Bekämpfung von Steuerbetrug gehe, werde das Bankgeheimnis wie ein Heiligtum betrachtet, so Walter-Borjans. "Wenn Menschen in einer finanziell prekären Lage sind, sollen sie einem privaten Dienstleister ihre gesamten Kontoauszüge überlassen. Das geht nicht."

Möglicher Zwang zur Offenlegung

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae spricht von einem "Zwang mit Samthandschuhen". Er fürchtet in Zukunft Nachteile für Kunden, die einem Blick in die Kontoauszüge nicht zustimmen. "Denn wenn Bürger am Ende nur durch die Einwilligung in diese Datenverarbeitung durch die Schufa einen Handy- oder Mietvertrag abschließen können, haben sie faktisch keine freie Wahl mehr."

Lisa Paus, Sprecherin für Finanzpolitik der Grünen, sieht in den Schufa-Plänen Grundrechtseingriffe und fordert die Bundesregierung auf, diese zu stoppen. "Besonders schockierend ist, dass die Schufa offenbar darauf setzt, durch einfaches Klicken der Kunden an die Daten zu kommen."

Gerhard Schick von der Bürgerbewegung "Finanzwende" sieht das ähnlich: "Ich habe den Eindruck, dass die Schufa hier auf dem Weg ist zur Datenkrake am Finanzmarkt und das Geschäftsmodell immer stärker auch im Sammeln von sehr vielen Kontodaten beruht", sagt er, und: "Ich halte es für eine gefährliche Entwicklung." Er befürchtet, dass gerade das Umfeld eines potenziellen Handyvertrags die Leute dazu verleite, schnell noch ein Häkchen zu setzen, dessen Ausmaß sie in dem Moment womöglich gar nicht realisieren.

Die Schufa reagierte auf die Recherchen mit einer Stellungnahme. Ziel sei es, dass der Verbraucher die Möglichkeit erhalte, dass positive Kontoinformationen auch für zukünftige Transaktionen und Bonitätsabfragen genutzt werden können. "Mit der freiwilligen Speicherung der Daten bei der Schufa kann der Verbraucher weitere zukünftige Kontozugriffe durch Dritte vermeiden und seine Daten dennoch für ihn vorteilhaft in eine Schufa-Bonitätsbewertung einfließen lassen." Was die Auskunftei mit nachteiligen Informationen machen möchte, die sie auf den Kontoauszügen findet, erklärte die Schufa nicht.