Verschlüsselte Kommunikation Ermittler wollen durch die Vordertür

Verschlüsselte Kommunikation wie E-Mails ist für Ermittler ein Problem. Dabei erlauben die Gesetze umfangreichen Zugriff, wie ein aktueller Fall zeigt: Ein Gericht zwingt einen Anbieter, Daten unverschlüsselt herauszugeben.

Von Florian Flade, WDR

Am Rande des Hannoveraner Studentenviertels Linden residiert das Unternehmen Tutanota. Das 2011 gegründete Start-Up bietet verschlüsselte Kommunikation per E-Mail an und wirbt damit, der "weltweit sicherste E-Mail-Service" zu sein. Sechs Millionen Kunden hat die Firma nach eigenen Angaben inzwischen. "Die eingebaute Verschlüsselung garantiert, dass Deine Mailbox nur Dir gehört", steht auf der Webseite. "Niemand sonst kann Deine Daten entschlüsseln oder lesen."

Im Oktober 2018 bekam Tutanota Post aus Itzehoe. Das dortige Amtsgericht forderte den Geschäftsführer Matthias Pfau auf, die E-Mails seines Dienstes der Polizei zur Verfügung zu stellen - und zwar unverschlüsselt und in Echtzeit. Hintergrund war ein sogenannter "Ransomware"-Fall: Das Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein ermittelte gegen Hacker, die mehrere Unternehmen aus Itzehoe mit einer Schadsoftware erpresst haben sollen. Dabei verwendeten die mutmaßlichen Cyberkriminellen auch eine E-Mail-Adresse von Tutanota. Genau diese Kommunikation wollten die Ermittler nun überwachen.

"Sowas findet kein Mitarbeiter toll"

Das Unternehmen aber weigerte sich zunächst, die Daten herauszugeben. Geschäftsführer Pfau verwies darauf, dass man nicht in der Lage sei, den Inhalt der verschlüsselten Mails zu lesen. Sie wollten ihr Produkt auch nicht ändern und umbauen müssen. "Ich habe die Forderung für falsch gehalten, als das Schreiben bei uns ankam und ich halte sie bis heute für falsch", so Pfau.

Das Amtsgericht Itzehoe sah das nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" anders. Fünf Monate, nachdem der erste Brief in Hannover eingegangen war, forderten die Richter von Tutanota die gesamten Inhalte der E-Mails herauszugeben, die nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Tutanota sei gesetzlich dazu verpflichtet, den Strafverfolgern Zugang zu den E-Mails ermöglichen. Sie verhängten sogar ein Bußgeld von 1000 Euro gegen die Firma. Die Stimmung bei Tutanota sei danach entsprechend schlecht gewesen, erinnert sich Pfau. "Die Kern-DNA unseres Unternehmens ist Datenschutz. Sowas findet kein Mitarbeiter toll."

Kriminelle nutzen immer öfter Verschlüsselung

Der Staat zwingt ein Unternehmen, die Verschlüsselung seiner E-Mails aufzuheben - ein ungewöhnlicher Fall, der einen seit Jahren bestehenden Konflikt zwischen Strafverfolgern, Datenschützern und Internetwirtschaft verdeutlicht. Verschlüsselte Kommunikation ist ein Problem für die Polizei: Kriminelle nutzen immer öfter besonders geschützte Kommunikationswege, beispielsweise Messengerdienste wie Whatsapp oder Telegram. Oder eben Krypto-Emails wie jene von Tutanota. Für Ermittler ist eine Überwachung so nahezu unmöglich, sie werden "blind und taub". Die US-Bundespolizei FBI nennt das Problem daher auch schlicht: "going dark".

Um verschlüsselte E-Mails oder Chats trotzdem mitlesen zu können, arbeiten deutsche Sicherheitsbehörden daran, die Computer und Handys von Zielpersonen mit einer Überwachungssoftware zu infizieren. Dieses staatliche Spionageprogramm wird oft als "Bundestrojaner" bezeichnet. Eigentlich aber, so heißt es aus Sicherheitskreisen immer wieder, sollte die Polizei jedoch nicht ständig selbst zum Hacker werden. Man wolle keine Hintertüren in Software ausnutzen - es müsse eben auch durch die Vordertür gehen.

Verschlüsselte Messenger sind ein Problem für die Behörden.

Schutz vor Spionage

Daher streiten inzwischen Behörden, Politiker und Datenschützer: Die einen fordern, Kommunikation dürfe nicht so sicher werden, dass Strafverfolger nichts mehr überwachen können. Andere wiederum verlangen, dass mehr Daten verschlüsselt werden. Nur so könnten sich Unternehmen wie Bürger besser vor Kriminellen, vor Spionage durch Geheimdienste oder die Konkurrenz sowie vor dem Datenhunger der großen Tech-Konzerne schützen. In ihrer digitalen Agenda sah auch die Bundesregierung Kryptographie als Wettbewerbsvorteil. Deutschland, so hieß es, müsse "Verschlüsselungsstandort Nummer eins" werden.

Das 2011 gegründete Start-up Tutanota passt eigentlich perfekt zu diesem Ziel. Wenn zwei Nutzer des E-Mail-Dienstes sich eine Mail schreiben, wird diese automatisch mit der besonders sicheren Ende-Zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Nur Sender und Empfänger können die E-Mail lesen - sie sind die einzigen, die die Schlüssel für die Kommunikation haben. Große Mail-Anbieter wie Google oder Gmx bieten einen solchen Schutz nicht. Wenn ein Kunde eine E-Mail von einer Person bekommt, die keinen Tutanota-Account hat, dann ist diese automatische Ende-Zu-Ende-Verschlüsselung zwar technisch nicht möglich, allerdings verschlüsselt das Unternehmen laut eigenen Angaben die Nachricht automatisch mit einer anderen Verschlüsselung, sobald sie auf ihren Servern abgelegt wird.

Neue Funktion für Strafverfolger

Genau um diese Verschlüsselung ging es dem Amtsgericht Itzehoe. In ihrem Schreiben vom Oktober 2018 forderten sie von Tutanota, die gesamten Inhalte der nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselten E-Mails des Verdächtigen herauszugeben. Im späteren Urteil wurde nochmal darauf verwiesen, dass die Firma dazu in Deutschland aufgrund des Strafprozessordnung (StPO) § 100a und Telekommunikationsgesetz (TKG) § 110 verpflichtet ist.

Tutanota muss nun eigens für die Strafverfolger eine neue Funktion programmieren: Wenn für einen Account eine gültige Anordnung eines deutschen Gerichts vorliegt, kann das Unternehmen zusätzlich eine Kopie der nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselten E-Mails erstellen, die auch die Ermittler lesen können. Dies geht aber nicht rückwirkend. Und: E-Mails mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also Mails, die nur zwischen Tutanota-Kunden verschickt wurden, können Tutanota und die Ermittler weiterhin nicht lesen. "Ich würde mich lieber um erweiterte Datenschutzfunktionen für unsere Kunden kümmern, als um erweiterte Zugriffsrechte für die Behörden", meint Pfau. Selbstverständlich halte man sich jedoch an die gesetzlichen Vorgaben und kooperiere mit den Behörden.

Kritik an Telekommunikationsgesetz

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) regelt in Deutschland, welche Daten ein Provider weitergeben muss und welche nicht. Allerdings stammt das Gesetz aus einem Zeitalter, als es noch keine Smartphones oder kryptierten E-Mail-Dienste gab. Die Grundannahme des Gesetzes war eine Überwachung, die vorsah, dass etwa Telefonate von einem Telekommunikationsanbieter an die Polizei ausgeleitet werden.

Inzwischen warnen Datenschützer davor, dass das aktuelle Gesetz zu vage sei. "Das Problem ist, dass die Mitwirkungspflichten, die das TKG den Providern auferlegt, relativ unscharf formuliert sind", sagt etwa Ulf Buermeyer, Jurist und Mitbegründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte. "Gerade im Technikbereich finde ich es sehr wichtig, dass die Gesetze präzise formuliert sind und genau beschreiben, was erlaubt ist und nicht ist."

Jurist: Keine Chance gegen Aufforderung

Nur wenige Monate nachdem Tutanota vom Amtsgericht Itzehoe aufgefordert wurde, die Daten der E-Mails herauszugeben, traf das Bundesverfassungsgericht eine Grundsatzentscheidung in Sachen Telekommunikationsgesetz (TKG): Der Berliner E-Mail-Anbieter Posteo hatte dagegen geklagt, die IP-Adressen seiner Kunden an die Polizei herauszugeben. Dabei speicherte das Unternehmen, das mit großer Datensparsamkeit wirbt, diese Informationen gar nicht. Die Richter am Bundesverfassungsgericht aber sahen Posteo in der Pflicht: Ende Januar 2019 urteilten sie, dass die Firma die Daten speichern und auch herausgeben muss.

Das Urteil war laut Pfau auch ein Grund von Tutanota, nicht weiter gegen die Forderung des Amtsgerichts vorzugehen. "Es kommt eher selten dazu, dass sich ein Provider in solchen Fällen wehrt", meint auch der Jurist Ulf Buermeyer. Er glaubt, dass Tutanota juristisch keine Chance gegen die Aufforderung gehabt hätte. Wegen der weitgefassten Gesetzesgrundlage würden Unternehmen oft von vornherein mit den Behörden zusammenarbeiten - zumindest jene mit Firmensitz in Deutschland.