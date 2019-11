In Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern durchsuchen Ermittler seit heute Morgen gut 60 Wohnungen und Firmen. Die Beschuldigten sollen dreistellige Millionensummen von Deutschland in die Türkei geschleust haben.

Von Arne Hell, Marc Steinhäuser (WDR) und Georg Mascolo (WDR/NDR)

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt gehen seit dem Morgen gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Geldverschiebern vor. Ihnen wird vorgeworfen, ein illegales System aufgebaut zu haben, um Geld aus Deutschland heimlich in die Türkei zu transferieren, eine Art Hawala-Bankensystem. Durchsucht werden seit etwa 6 Uhr unter anderem Metallfirmen, Juweliere und Privatwohnungen von Verdächtigen. Gegen insgesamt sechs Personen ergingen Haftbefehle.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt in Nordrhein-Westfalen. Der Hauptverdächtige soll nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung aus Duisburg kommen und dort unter anderem einen Metallhandel führen. Durchsuchungen gibt es auch in Hessen, Berlin und in den Niederlanden. Ziel der Aktionen soll es auch sein, Geld zu beschlagnahmen. Es soll um eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro gehen.

Betrieb eines eigenen Bankensystems in Deutschland illegal

Die Gruppe, gegen die sich diese Ermittlungen richten, soll ein besonders aufwändiges Hawala-System aufgebaut haben. Bei diesem System wird Geld bei einem Hawala-Banker in einem Land in bar eingezahlt. Dieser gibt seinem Partner in einem anderen Land Bescheid und die gleiche Summe wird dort an den Empfänger ausgezahlt. Die Transaktion wird nirgendwo elektronisch erfasst. Es ist ein System, das auch Kriminelle nutzen können, um Geld aus illegalen Geschäften zu bewegen.

Ob die Gelder, die zwischen der Türkei und Deutschland bewegt wurden, aus illegalen Quellen stammen, wird noch ermittelt. Grundsätzlich ist aber der Betrieb eines eigenen Bankensystems in Deutschland illegal. Für solche Geschäfte ist eine Banklizenz erforderlich. Ermittelt wird deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, was mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann, aber auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.

