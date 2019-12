Internationale Recherche zu Chlorpyrifos

Diese grenzüberschreitende Recherche zu Chlorpyrifos wird unter der Leitung von Investigative Reporting Denmark mit Journalisten von "Knack" in Belgien, "Le Monde" in Frankreich, "VG" in Norwegen, "Newsweek" in Polen und "Ostro" in Slowenien durchgeführt. Weitere Partner sind "El Confidential" in Spanien, die "Süddeutsche Zeitung" und der Bayerische Rundfunk in Deutschland sowie das Midwest Center for Investigative Reporting in den USA. Die Recherche wird von Journalismfund.eu und n-ost unterstützt.



This cross-border investigation on chlorpyrifos is led by Investigative Reporting Denmark, and made in collaboration with journalists from "Knack" in Belgium, "Le Monde" in France, "VG" in Norway, Newsweek in Poland, "Ostro" in Slovenia, "El Confidential" in Spain, Süddeutsche Zeitung and Bayerischer Rundfunk (ARD) in Germany and The Midwest Center for Investigative Reporting in US. The investigation is supported by Journalismfund.eu and n-ost.