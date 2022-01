Exklusiv Masken aus Emix-Deal Kaum geprüft, trotzdem verteilt Stand: 27.01.2022 05:23 Uhr

Emix-Masken waren teuer und die Qualität teils schlecht. Mit Hilfe von CSU-Kontakten wurden Hunderttausende davon gekauft. Sie gingen etwa an Krankenhäuser und Ärzte - teils ungenügend und zu spät geprüft, wie BR-Recherchen nun belegen.

Von Claudia Gürkov und, Manuel Mehlhorn, BR

Im Juni 2020 prüft der TÜV Nord zwei Chargen Lanxin-Masken des Bundes, die in Halle lagern. Die Prüfberichte liegen BR Recherche vor. Eineinhalb Stunden brauchen zwei Prüfer demnach, um die Masken zu begutachten und ihr Protokoll zu verfassen: Die Masken sind demnach ordentlich gefaltet, sauber und trocken, sie sitzen gut. Das Fazit: Alle Kriterien seien erfüllt.

Ein Test, wie viele Aerosole diese Masken durchlassen, hat den Prüfberichten zufolge nicht stattgefunden. Trotzdem war der Bericht die Grundlage für das Bundesgesundheitsministerium (BMG), die Masken freizugeben und nach Baden-Württemberg zu liefern. Das räumt das BMG auf BR-Anfrage ein. Das Bundesministerium betont, man habe die Masken schon im April 2020 in einem mehrstufigen Prüfverfahren getestet. Was dabei geprüft wurde, lässt das BMG unbeantwortet.

März 2020: Emix liefert fragwürdige Masken

Die Schweizer Emix Trading liefert im Frühjahr 2020 - zu Beginn der Corona-Pandemie - Masken verschiedener chinesischer Hersteller. Darunter ist auch die Marke Lanxin. Diese Masken gehen an Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie den Bund. Mit einem Stückpreis von 8,90 Euro pro Maske ist das für Bayern der mit Abstand teuerste Maskendeal, NRW zahlt sogar 9,90 Euro, der Bund dagegen 5,58 Euro.

Vermittelt wurden die Geschäfte unter anderem von Andrea Tandler, der Tochter des langjährigen CSU-Generalsekretärs und früheren bayerischen Ministers Gerold Tandler. Sie erhielt von Emix Trading Millionenprovisionen, die sie möglicherweise nicht korrekt versteuert hat.

Januar 2021: Baden-Württemberg deckt Mängel auf

Baden-Württemberg hat Lanxin-Masken vom Bund bekommen, das Ministerium für Soziales und Integration verteilt sie weiter. Nach zahlreichen Beschwerden veranlasst das Ministerium - zehn Monate nach den Emix-Deals - eine Prüfung noch vorhandener Masken.

Das Ergebnis: 13 der vom Bund gelieferten 27 Schutzmasken fallen durch, darunter auch Lanxin. Darüber berichtet damals unter anderem der Spiegel. Das Ministeriumsschreiben liegt dem BR vor, Lanxin wird darin aufgelistet. Das Prüfergebnis: "Durchlässigkeit deutlich oberhalb der Normwerte". Das bedeutet, die Maske schützt nicht ausreichend vor Aerosolen.

Dem BR schreibt das Bundesgesundheitsministerium, man könne die "angeblichen Qualitätsmängel" nicht nachvollziehen. Zum Jahreswechsel befanden sich im baden-württembergischen Landeslager immer noch 130.000 Lanxin-Masken.

März 2021: Bayern prüft und sperrt Lanxin-Masken

Sechs Wochen nach den alarmierenden Ergebnissen aus Baden-Württemberg - und damit ein Jahr nach den Emix-Deals - untersucht Bayern schließlich die Lanxin-Masken gründlich. BR Recherche liegen jetzt Dokumente vor, die belegen, dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Masken am 19. und 23. März 2021 überprüft und sperrt. Ein Großteil der Masken wird über einen Rückruf aus dem Verkehr gezogen.

Nach eigenen Angaben hat die Staatsregierung Emix-Masken vorrangig an Krankenhäuser verteilt. Außerdem gingen diese Masken an den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Pflegeeinrichtungen sowie Altenheime und Patientenfahrdienste.

Trotz mehrfacher Anfragen haben sich bis Redaktionsschluss weder das bayerische Gesundheitsministerium noch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu den BR-Recherchen geäußert.

Opposition: Teuer und gefährlich

Die Lanxin-Masken sind kein Einzelfall. Die bayerische Staatsregierung räumt auf FDP-Anfrage ein, dass es mindestens 118 Rückrufe gab. Fast immer ging es um mangelhafte Schutzmasken.

Florian Siekmann (Grüne), Vizevorsitzender des Untersuchungsausschusses Maske im Bayerischen Landtag, will die BR Recherchen im Ausschuss aufgreifen: "Es kann nicht sein, dass ich am Ende einen teuren Amigo-Deal habe, der die Steuerzahlerinnen nicht nur viel Geld kostet, sondern auch noch diejenigen gefährdet, die in der Pandemie an vorderster Front gekämpft haben. Das werden wir aufklären."

Auch NRW-Opposition kritisiert Emix-Deals

Bayern und Nonrhein-Westfalebn haben gemeinsam bei Emix Trading bestellt. Der nordrhein-westfälische Abgeordnete Stefan Kämmerling (SPD) beklagt mangelnde Transparenz rund um diese Maskengeschäfte. Obwohl er rund 30 Landtagsanfragen gestellt habe, so Kämmerling, wisse er nicht, an wen die insgesamt 150.000 landeseigenen Lanxin-Masken verteilt wurden - mit Ausnahme von 3000 Lanxin-Masken, die an die Uniklinik Köln gingen.

Als ähnlich vage bewertet der Sozialdemokrat die Antworten zu Maskentests: Hier habe die Landesregierung stets nur von stichprobenartigen Tests und vereinfachten Prüfverfahren berichtet. "Baden-Württemberg hat die Masken zurückgeholt und auch Bayern hat mittlerweile mitgeteilt, dass die Masken auffällig sind. In Nordrhein-Westfalen ist - Stand heute - die Landesregierung immer noch der Ansicht, die Masken seien in Ordnung."

Mängel bisher ohne Folgen für Emix?

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben für andere mangelhafte Schutzausrüstung von Emix Trading Ersatzware erhalten. Von Bayern oder Nordrhein-Westfalen ist dies nicht bekannt. Auch haben beide Bundesländer von Emix Trading bisher weder einen Preisnachlass noch Schadenersatz erhalten.

Der Bund hüllt sich hierzu auf BR-Anfrage ebenfalls in Schweigen: "Zu Inhalt und Abwicklung von Kaufverträgen über Persönliche Schutzausstattung erteilt das BMG keine Auskunft."