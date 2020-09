Deutschlands Krankenhäuser erhalten vier Milliarden Euro Zuschüsse; drei Milliarden kommen vom Bund. Das Geld soll in Notfallversorgung und Digitalisierung fließen. Kritik kam aus der Opposition.

Von Claudia Plaß, ARD-Hauptstadtstudio

Die Krankenhäuser in Deutschland erhalten einen Milliardenzuschuss, um die Digitalisierung voranzubringen und um Notfallpatienten besser versorgen zu können. Drei Milliarden Euro will der Bund dafür bereitstellen.

Erste Investition vom Bund seit Jahrzehnten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte im Bundestag, es sei das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund in Kliniken investiere. Zusammen mit den Mitteln der Länder, die eigentlich für die Krankenhausfinanzierung zuständig sind, käme man auf mehr als vier Milliarden Euro.

"Das wird die größte Summe, die jemals in Krankenhäuser investiert wurde. 2021 wird so viel in Krankenhäuser in Deutschland investiert wie nie zuvor", so Spahn.

Aber auch, wenn laut Spahn so viel wie nie zuvor investiert wird - und die SPD betonte, dass das Gesetz die Bundesländer nicht aus der Pflicht nehme - kam Kritik von der Opposition.

Grüne und Linke enthielten sich bei der Abstimmung. Nötige Strukturreformen würden nicht angegangen, hieß es etwa bei den Grünen.

"Wir enthalten uns deshalb, weil diese Investition nicht eingepasst ist in einen vernünftigen Rahmen, wo sichergestellt ist, dass dieses Geld tatsächlich dazu führt, dass die Krankenhäuser den Digitalisierungsschub erhalten, den sie brauchen", sagt die Abgeordnete Maria Klein-Schmeink.

"Und wir enthalten uns, weil das Konzept nicht damit verbunden ist, die dringenden Reformen im Krankenhausbereich auch anzugehen."

Notwendig sei ihrer Meinung viel mehr, Versorgungsstrukturen abzusichern und sicherzustellen, dass dort, wo Krankenhäuser benötigt werden, diese auch qualitativ gut und patientenorientiert arbeiten können.

Bundestag beschließt Gesetzespaket zur Modernisierung der Krankenhäuser

tagesschau 16:00 Uhr, 18.09.2020, Kristin Joachim, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-758797~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Linke wollen Krankenhausfinanzierung reformieren

Auch der Linken-Abgeordnete Harald Weinberg mahnte eine umfassende Reform der Krankenhausfinanzierung an.

Er sprach von einem Etikettenschwindel und kritisierte, damit würden finanziell angeschlagene Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen möglicherweise nicht profitieren. "Für die Länder wird es attraktiv sich rauszuhalten, so dass vor allen Dingen private profitorientierte Krankenhausträger Zugriff auf Bundesmittel bekommen. Das finden wir völlig falsch", so Weinberg.

Die AfD stimmte gegen den Gesetzentwurf und forderte ein komplett anderes Vergütungssystem für die Kliniken.

Die FDP stimmte zwar für das Gesetz, kritisierte aber, dass die Modernisierung in den Krankenhäusern mit viel Verspätung komme.

Mit den Mitteln sollen zum Beispiel elektronische Dokumentationen von Behandlungen gefördert werden, Geld soll auch in die IT-Sicherheit fließen.

Bundestag beschließt Milliardenzuschuss für Krankenhäuser

Claudia Plaß, ARD Berlin

18.09.2020 13:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.