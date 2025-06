Trotz Gerichtsentscheidung Dobrindt hält an Zurückweisungen fest Stand: 02.06.2025 19:22 Uhr

Bundesinnenminister Dobrindt hält trotz einer Gerichtsentscheidung an Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen fest. Das Gericht habe eine Einzelfallentscheidung getroffen und verlange nur nach einer ausführlichen Begründung.

Obwohl das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung dreier Asylbewerber an der deutschen Grenze für rechtswidrig erklärt hat, hält Bundesinnenminister Alexander Dobrindt an dem Vorgehen fest. "Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren - ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung", sagte der CSU-Politiker. Er betonte mehrfach, dass das Gericht nur eine Einzelfallentscheidung getroffen und nicht über Zurückweisungen insgesamt geurteilt habe. Zudem führte er aus, dass die drei betroffenen Kläger bereits dreimal versucht hätten, nach Deutschland einzureisen.

Das Gericht habe ausgeführt, dass die Begründung für die Zurückweisung nicht ausreichend war, sagte Dobrindt. Man werde deshalb die ausführlichen Begründungen nachliefern. "Wir streben das Hauptsacheverfahren an", so der Minister. "Es handelt sich ja um einen Eilbeschluss." Man sehe die eigene Rechtsauffassung nicht erschüttert, da das Gericht lediglich die Begründung bemängelt habe. Beobachtern zufolge ist ein Hauptsacheverfahren in der Sache allerdings nicht möglich, da es sich bereits um abschließende Entscheidungen des Gerichts handle.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht sich durch die Gerichtsentscheidung in ihrer Skepsis bestätigt. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass die jetzt eingeführte Verfahrensweise, Zurückweisung von Asyl- und Schutzersuchenden, juristisch stark umstritten ist", sagte der Vorsitzende des GdP-Bereichs Bundespolizei, Andreas Roßkopf, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Deutliche Kritik von den Grünen

Noch deutlichere Kritik kam von den Grünen. Sie forderten vom Bundesinnenminister, seine Anordnung unverzüglich zurückzuziehen. "Das ist eine harte Niederlage für die Bundesregierung und sollte eine Mahnung sein, sich künftig an Recht und Gesetz zu halten und die eigenen Kompetenzen nicht wissentlich für populistische Zwecke zu überschreiten", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, der Rheinischen Post. "Merz und Dobrindt wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind damit krachend gescheitert."

Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann sagte: "Und schon sind Merz und Dobrindt und mit ihnen die Bundesregierung mit diesem rechtlich höchst zweifelhaften nationalen Alleingang am Ende." Sie seien mit ihrem Versuch des nationalen Alleingangs gescheitert. Das Vorgehen schade der Europäischen Union als Gemeinschaft des Rechts. Die Zurückweisungen an den Grenzen seien "allen Bedenken und Einwänden zum Trotz" angeordnet worden. "Jede Kritik wurde von CDU/CSU und SPD einfach weggewischt", sagte Hasselmann.

Union hält an Zurückweisungen fest

Ganz anders die Reaktionen aus der Union. Deren innenpolitischer Sprecher, Alexander Thom, sieht keine Notwendigkeit für eine Änderung. "Wir werden die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin natürlich genau prüfen, klar ist aber auch, dass es Einzelfallentscheidungen ohne allgemeine Wirkung sind", sagte er. Er betonte: "Die Zurückweisungen müssen fortgesetzt werden."

Der geschäftsführende Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestags, Thomas Silberhorn (CSU), sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: "Dass die Zurückweisung an der Grenze vor Gericht landet, ist keine Überraschung." Schließlich sei die Frage, wie die Dublin-Verordnung anzuwenden sei, bereits seit zehn Jahren strittig. Durch das neue Vorgehen an den deutschen Binnengrenzen könne dies nun höchstrichterlich geklärt werden. Bis dahin bestehe aus seiner Sicht keine Veranlassung, direkte Zurückweisungen generell einzustellen.