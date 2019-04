Das ZDF muss einen Werbespot der NPD nicht senden. Das entschied laut einem Medienbericht das Verwaltungsgericht Mainz. Der Spot verstoße gegen die allgemeinen Strafgesetze.

Die NPD ist mit einem Versuch gescheitert, das ZDF vor Gericht zur Ausstrahlung eines Werbespots zu zwingen. Wie die "Rhein-Zeitung" aus Koblenz berichtet, wies das Verwaltungsgericht Mainz die Klage der Partei zurück. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz habe die Entscheidung am Abend bestätigt und eine Beschwerde verworfen.

Demnach muss das ZDF den Spot am Montag nicht ausstrahlen. Er verstoße eindeutig gegen allgemeine Strafgesetze, zitiert die Zeitung aus der Begründung. Der Beitrag mache "in Deutschland lebende Ausländer in einer Weise bösartig verächtlich, die ihre Menschenwürde angreift und geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören".

TV-Sender machen in der Regel in Anschluss an jede Wahlwerbung deutlich, dass die Parteien allein für den Inhalt der Werbespots verantwortlich sind. In diesem Fall wollte es das ZDF offenbar nicht dabei belassen und strebte eine juristische Klärung an. Unklar ist noch, ob die NPD die Mainzer und Koblenzer Entscheidungen akzeptiert. Sollte sie diese erneut anfechten, wäre die nächste Instanz das Bundesverfassungsgericht.