Wohnungsnot Gegen hohe Mieten - nur wie?

Bundesweit protestieren wieder Tausende Menschen gegen steigende Mieten - und die Politik diskutiert. Dass es mehr bezahlbaren Wohnraum geben muss, ist Konsens. Aber über den Weg dorthin wird gestritten.

In mehreren deutschen Städten wird heute erneut gegen Wohnungsnot und steigende Mieten protestiert. Demonstrationen von Mietervereinen und Initiativen soll es unter anderem in München, Köln, Dortmund, Dresden und Stuttgart geben. Die größte Veranstaltung findet in Berlin statt: Angemeldet sind dort 6000 Teilnehmer, die Veranstalter erwarten aber bis zu 25.000.

In der Hauptstadt begann um Mitternacht auch das umstrittene Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Die Initiatoren fordern, dass Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden. Das hoch verschuldete Land Berlin soll ihnen die Wohnungen zwangsweise abkaufen. Der Senat schätzt, dass das mehr als 30 Milliarden Euro kosten würde. Allein der Konzern Deutsche Wohnen besitzt in Berlin rund 112.000 Wohnungen.

In Berlin fordern Demonstranten, große Wohnungsunternehmen zu enteignen.

"Nicht sozialistisch beantworten"

Als "Gefahr für den sozialen Frieden in Deutschland" kritisierte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt das Berliner Volksbegehren. Wohnen sei die neue soziale Frage, die man aber nicht sozialistisch beantworten könne, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Hier werde nach dem Motto "Enteignen statt bauen" gehandelt. Dobrindt forderte stattdessen eine Bauoffensive in Berlin, um "die Versäumnisse der Vergangenheit zu beheben".

Auch die SPD lehnt Enteignungen als Instrument gegen explodierende Mieten ab. Parteichefin Andrea Nahles sagte der "Bild am Sonntag", sie verstehe die Wut auf Wohnungskonzerne, die "jeden Cent aus den Mietern rauspressen wollen". Enteignung dauere aber Jahre und schaffe keine einzige Wohnung. Statt Enteignungen wolle die SPD einen Mietenstopp für die kommenden fünf Jahre.

Mehr Geld für den Wohnungsbau

Bundesjustizministerin Katarina Barley forderte mehr öffentliche und private Investitionen in den Wohnungsbau. Außerdem müssten Familien bei der Schaffung von Wohneigentum besser unterstützt werden, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Die geplante Einführung des Bestellerprinzips beim Immobilienkauf solle gerade jungen Familien beim Haus- oder Wohnungskauf deutlich entlasten. In der Diskussion um Enteignungen betonte die Ministerin: "Eigentum verpflichtet. Das steht im Grundgesetz und daran müssen sich auch Finanzinvestoren und Spekulanten halten."

Es muss mehr Geld in den Wohnungsbau investiert werden - da sind sich die Politiker aller Parteien einig.

Kommunal ist günstiger

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kam laut Medienberichten zu dem Ergebnis, dass bei privaten Vermietern die Mieten stärker gestiegen sind als bei kommunalen Wohnungen und Genossenschaften. Die privaten Vermieter modernisieren demnach auch am stärksten. Während die Mieten in kommunalen Wohnungen seit 2012 kaum und bei Genossenschaften sehr moderat gestiegen seien, habe es bei Privateigentümern starke Mietpreiszuwächse gegeben.

Grüne sehen die EU in der Verantwortung

Die Grünen fordern einem Medienbericht zufolge, dass die EU den sozialen Wohnungsbau unterstützt. Dafür sollten Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) genutzt werden, berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf einen entsprechenden Vier-Punkte-Plan der Grünen zur Europawahl.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt forderte außerdem den Bund auf, eine "Mietengarantie" einzuführen. Damit könne "ein weiteres Explodieren der Mietkosten verhindert" werden, sagte Göring-Eckardt der Nordwest-Zeitung. Sie verlangte außerdem ein Sofortprogramm, um schnell viele bezahlbare Wohnungen zu bauen. Der Bund solle dafür drei Milliarden Euro jährlich bereitstellen und zur Finanzierung auf das Baukindergeld verzichtet werden.

Lindner: Fehler der Politik

FDP-Chef Christian Lindner sieht die Demonstrationen gegen steigende Mieten kritisch. "Die allermeisten Vermieter sind fair und schöpfen oft die gesetzliche Möglichkeiten für Mieterhöhungen nicht mal aus", sagte Lindner der Funke-Mediengruppe. Er forderte die Bürger auf, gegen die Politik zu demonstrieren und nicht gegen Immobilienunternehmen. Die Politik habe in der Wohnungspolitik Fehler gemacht.