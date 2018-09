Fragen und Antworten Worum geht es beim Wohngipfel?

Wird der lange angekündigte Wohngipfel tatsächlich Lösungen bringen oder wird er zur Showveranstaltung? Was hat die Politik beim Thema Wohnen schon geschafft? Und was muss noch passieren? Ein Überblick.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Aktuell fehlen in Deutschland Studien zufolge etwa eine Million Wohnungen. Allein in den sieben größten Städten des Landes - Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart - sind es 400.000. Und wo es zu wenig Angebot bei zu großer Nachfrage gibt, steigen die Preise. Nicht nur beim Mieten, sondern auch die Kauf-, Bau- und Bodenpreise.

Zunächst ist festzuhalten: Wohnraum ist nicht überall teuer. Bezahlbares Wohnen ist vor allem ein Problem der großen Städte und Ballungsräume inklusive ihrer Einzugsgebiete. Die Menschen ziehen vom Land in die Städte, weil sie hier Arbeit finden. Zudem wächst die Bevölkerung durch die gestiegene Geburtenrate und die Zuwanderung seit einiger Zeit wieder. In der Folge wird der Wohnraum knapp.

In Berlin war der Anstieg am stärksten: Hier zahlte man laut einem Report von immowelt 2008 beim Einzug im Schnitt noch 5,60 Euro pro Quadratmeter, 2018 schon 11,40 Euro, eine Steigerung von 104 Prozent. Am teuersten sind die Angebotsmieten allerdings immer noch in München: Hier kostet der Quadratmeter im Schnitt 17,90 Euro, 2008 waren es 11,10 Euro.

Eigentlich gibt es in Deutschland so viele Wohnungen wie noch nie. Zum Jahresende 2017 waren es laut Statistischem Bundesamt knapp 42 Millionen, 3,7 Prozent mehr als noch im Jahr 2010. Das Problem ist: In den Städten wird zu wenig gebaut, unter anderem aus Mangel an Flächen, und auf dem Land gibt es teilweise eine Überbebauung, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln feststellt. Insgesamt seien in den ländlichen Kreisen 20 Prozent mehr Wohnungen gebaut worden als angesichts demografischer Entwicklung und Leerstände nötig gewesen wären. Bei den Einfamilienhäusern sogar doppelt so viele.

Um den Bedarf in den Gebieten mit mangelndem Wohnraum zu decken, halten unter anderem Akteure der Immobilienwirtschaft und der Deutsche Städtetag den Neubau von 400.000 Wohnungen jährlich für notwendig. Davon Schätzungen zufolge 80.000 bis 120.000 Sozialwohnungen. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, in der laufenden Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen zu bauen, also 375.000 pro Jahr. Diese Zielmarke wird allerdings 2018 bereits verfehlt, sagt die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Nicht einmal 300.000 Neubauwohnungen würden in diesem Jahr erreicht. Darauf deuteten relevante Branchenindikatoren wie Absatzzahlen und Baugenehmigungen hin. Der Bundesvorsitzende Robert Feiger spricht von einer "Bau-Lethargie". Damit die Koalition ihr Ziel nicht verfehlt, müssten also bis 2021 jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden, was viele Branchenkenner für unrealistisch halten.