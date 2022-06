Parteitag in Erfurt Wissler als Linken-Parteichefin wiedergewählt Stand: 25.06.2022 15:58 Uhr

Janine Wissler bleibt Bundesvorsitzende der Linkspartei. Die 41-Jährige, die wegen einer Reihe von Wahlschlappen und innerparteilicher Querelen umstritten war, erhielt auf dem Bundesparteitag in Erfurt 57 Prozent der Stimmen.

Die alte ist auch die neue Parteichefin: Janine Wissler ist auf dem Bundesparteitag der Linken in Erfurt als Vorsitzende wiedergewählt worden. Wissler war nach einer Reihe von Schlappen bei Bundestags- und Landtagswahlen sowie internen Grabenkämpfen umstritten. Doch setzte sie sich im ersten Wahlgang gegen zwei Mitbewerberinnen bei dem für Frauen vorgesehenen Platz in der Doppelspitze durch. Sie erhielt rund 57,5 Prozent der Stimmen.

Wissler überzeugt Delegierte

Mit einer kämpferischen Rede zu Parteitagsbeginn, in der sie Fehler einräumte und für einer Erneuerung der Partei warb, konnte sie offenbar viele Delegierte überzeugen. Wissler steht erst seit Februar 2021 an der Spitze der Linken. Ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow war im April zurückgetreten.

Für den zweiten Posten an der Parteispitze treten auf dem Parteitag mehrere Bewerber an. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann und der Europapolitiker Martin Schirdewan. Neben dem Führungsduo soll der gesamte Vorstand, der verkleinert wurde, neu gewählt werden. Für den gesamten Vorstand gibt es etwa 100 Kandidaten, die sich dem Parteitag vorstellen dürfen, allein für den Parteivorsitz gab es zehn Bewerber. Die personellen Veränderungen sollen der Linken helfen, wieder Tritt zu fassen.

Innerparteilicher Streit

Der frühere Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi verlangte auf dem Parteitag einen Neustart, damit die Linke 15 Jahre nach ihrer Gründung aus PDS und WASG nicht in die Bedeutungslosigkeit rutsche. Die Krise resultiere auch daraus, dass nicht mehr erkennbar sei, was Mehrheits- und was Minderheitsmeinung in der Linken sei. Er sprach von Denunziationen von Parteimitgliedern untereinander. "Das ist unerträglich." Der 74-Jährige appellierte an die Delegierten: "Hört auf mit dem ganzen kleinkarierten Mist in unserer Partei." Die Linke habe in der Gesellschaft einen Platz, der von keiner anderen Partei ersetzt werden könne.