Schnee und Eis haben im Süden und Osten Deutschlands zu Hunderten Unfällen geführt, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Der Regen verwandelte sich auf gefrorenen Böden blitzschnell in Glatteis. Straßen sind gesperrt, Schulen und Unis bleiben geschlossen.

Glatteis hat vor allem in der Osthälfte Deutschlands Autofahrer rutschen lassen, in mehreren Bundesländern kam es zu zahlreichen Unfällen. Im Süden krachte es besonders häufig in Bayern, dort waren Straßen und Bahnsteige teils mit blankem Eis bedeckt. Allein in der Oberpfalz registrierte die Polizei bis zum Morgen mehr als 120 Glatteisunfälle, die Hälfte davon ereignete sich im Raum Regensburg. Ein weiterer Schwerpunkt war der Landkreis Amberg-Sulzbach.

Auch Niederbayern war wegen des Eisregens flächendeckend lahm gelegt. Hier gab es bisher rund 100 Glatteisunfälle. Die meisten Unfälle verliefen glimpflich, es wurde niemand schwer verletzt. Weil es weiter regnet und der Niederschlag auf dem gefrorenen Boden sofort gefriert, rechnet die Polizei aber damit, dass die Situation weiter angespannt bleibt.

Schulen und Universitäten geschlossen

In der Oberpfalz bleiben die Schulen geschlossen in Stadt und Landkreis Regensburg, Landkreis Schwandorf, Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach. In Niederbayern ist Schulunterricht abgesagt für Stadt und Landkreis Landshut, Stadt und Landkreis Passau und die Landkreise Dingolfing-Landau, Landkreis Rottal-Inn und Kelheim. Wegen der Eisglätte fällt die Schule heute außerdem aus in der Stadt Straubing, im Landkreis Straubing-Bogen und im Landkreis Deggendorf. In Oberbayern fällt der Unterricht an allen Schulen in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting aus.

Auch die Hochschulen in Ostbayern sind vom Blitzeis betroffen. Geschlossen bleibt die Universität Passau. Auch an der TH Deggendorf wurden sämtliche Vorlesungen für heute abgesagt. An der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg sind vorläufig bis Mittag alle Prüfungen abgesagt und die Vorlesungen eingestellt worden.

Blitzeis machen Straßen und Gehwege fast unpassierbar - auch hier im bayerischen Straubing ist Vorsicht angesagt.

Störung im Bus- und Bahnverkehr

Wegen der Eisglätte haben jetzt auch die Linienbusse in Stadt und Landkreis Regensburg bis auf Weiteres den Verkehr eingestellt. Eine erste Störung wird jetzt auch aus dem Bahnverkehr gemeldet: Zwischen Schwandorf und Amberg sind die Weichen festgefroren, die Züge kommen verspätet an.

40 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern

Auch die Polizei im Nordosten Deutschlands meldete mehrere Behinderungen und Unfälle: Schneefall und glatte Straßen führen in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns zu Behinderungen auf den Straßen. Die Polizei hat seit gestern Abend mehr als 40 Verkehrsunfälle gezählt. Allein heute früh seien fünf Menschen verletzt worden, in der Nacht wurden drei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden belaufe sich auf insgesamt rund 100.000 Euro, teilte die Polizei mit.

An der Mecklenburgischen Seenplatte fielen mehr als 20 Zentimeter Schnee, Ursache ist das kleine Tief "Hubert". Die Polizei informierte darüber, dass die Autobahnen A 11, A 19, A 20 und A 24 weiterhin nur eingeschränkt befahrbar sind. Die Straßen seien unter dem Schnee spiegelglatt, Autofahrer sollten ihre Fahrweise der Witterung anpassen. Auch in Niedersachsen gibt es stellenweise Probleme mit glatten Straßen.

Die Rettungskräfte im Dauereinsatz - durch Schnee und Eis kam es in der Nacht zu Hunderten Unfällen.

Schwer verletzter Mann in Thüringen

In Süd- und Ostthüringen kam es ebenfalls zu mehreren Unfällen. Betroffen waren vor allem der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der Saale-Orla-Kreis und der Kreis Sonneberg. Nach Polizeiangaben wurde ein Mann bei Kamsdorf schwer verletzt, als sein Auto auf spiegelglatter Fahrbahn gegen einen Baum rutschte.

Auch in Sachsen kam es vereinzelt zu Kollisionen. So stießen auf der S101 bei Burkau am frühen Montagabend zwei Fahrzeuge aufgrund von Blitzeis zusammen - die Fahrer blieben unverletzt.

Wetterdienst warnt vor neuem Eis

Für den Nordosten Deutschlands sagte der Deutsche Wetterdienst für Dienstag erneut nur Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Im übrigen Deutschland sollte es etwas milder werden: Höchstwerte von bis zu sieben Grad sind möglich.

Über dieses Thema berichteten die tagesschau am 31. Januar 2017 um 09:00 und 12:00 Uhr sowie tagesschau24 um 11:00 Uhr.