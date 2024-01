Schnee und Eis Wintereinbruch in weiten Teilen Norddeutschlands Stand: 06.01.2024 10:17 Uhr

In weiten Teilen Norddeutschlands hat wieder der Winter mit Minusgraden und Schnee Einzug gehalten. Es kann glatt sein, bis heute Morgen gab es zahlreiche Unfälle, in MV starb ein Autofahrer. In Niedersachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt.

Gestern ist nasskaltes Wetter mit Schnee, Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt in die Nordost-Hälfte von Norddeutschland gezogen. In Schleswig-Holstein ereigneten sich mehr als 70 Verkehrsunfälle infolge von überfrierender Nässe und Schneefall. Die Polizei in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und Segeberg war nach eigenen Angaben ab dem Nachmittag wegen Glätteunfällen auf Autobahnen, Bundesstraßen und in Städten im Einsatz. Sieben Menschen seien leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin. Viele Autos rutschten demnach in Gräben. In den Städten habe es oft Auffahrunfälle gegeben. Lastwagen blieben bei Auf- und Abfahrten von Autobahnen stecken oder konnten Brücken wegen der Steigung nicht passieren.

Sechs Unfälle auf A24 in MV binnen drei Stunden - ein Toter

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es viele glättebedingte Unfälle: Auf der Autobahn 24 im Bereich des Landkreises Ludwigslust-Parchim krachte es zwischen 15 und 18 Uhr gleich sechs Mal. Ein Kleinkind wurde leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschäden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock wurden die Einsatzkräfte zu 41 Unfällen gerufen.

Drei Menschen saßen in einem Kleinwagen, der bei Sülte (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Freitagabend nach rechts von der Straße abgekommen war. Durch Gegenlenken kam das Auto zurück auf die Fahrbahn, wo ihm ein anderes Fahrzeug in die Seite fuhr. Die Insassen des Kleinwagens wurden schwer verletzt, der 22-jährige Beifahrer starb später im Krankenhaus.

Hamburg: Räumdienst der Stadtreinigung im Einsatz

Wegen Schnee und Glätte sind in Hamburg seit ein Uhr in der Nacht mehr als 700 Mitarbeitende der Stadtreinigung im Einsatz. Streufahrzeuge sind vor allem auf Hauptverkehrsstraßen und Busstrecken unterwegs. Auch Gehwege, Bushaltestellen und Zebrastreifen werden gestreut und geräumt. Trotz des Einsatzes kann es auf den Straßen glatt sein.

Busse in Kiel fahren wieder

In Kiel ist heute früh der Betrieb der Linienbusse teilweise wieder aufgenommen worden. Laut Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) hatten die winterlichen Witterungsbedingungen am späten Freitagabend dazu geführt, dass die Busse in den Betriebshof zurückkehren mussten. Um kurz vor 6 Uhr konnten die ersten Busse wieder losfahren. Fahrgäste müssen im Tagesverlauf dennoch weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Am Wochenende scheint auch mal die Sonne

Auch heute kann es laut Vorhersage gebietsweise weiter schneien und dadurch glatt sein. Im Süden Niedersachsens ist eher noch Regen oder Schneeregen zu erwarten, der erst im späteren Tagesverlauf in Schnee übergeht. In weiten Teilen Niedersachsens bleibt es noch etwas milder mit Temperaturen deutlich über null Grad Celsius. Nordöstlich der Elbe erreichen die Temperaturen hingegen auch tagsüber kaum mehr als null Grad. Von Schleswig-Holstein her soll es auflockern, es folgt ein Mix aus Sonne und Wolken, der auch morgen erhalten bleibt. Nur gelegentlich soll es dann noch einzelne Schneeschauer geben. "Das Hoch 'Hannelore' aus Skandinavien beschert uns das freundliche und sehr winterliche Wetter", sagte Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Das werde bis in die kommende Woche anhalten, die Temperaturen sinken dabei weiter. In der Nacht zu Sonntag sind im Osten bis zu minus fünf Grad möglich, in der Nacht zu Montag sogar bis minus acht Grad. "Diese winterliche Lage in Norddeutschland wird ziemlich Bestand haben, mindestens bis Dienstag, möglicherweise die ganze Woche", sagte der Meteorologe. Überall sei dann mit Eis und Glätte zu rechnen.

Niedersachsens Hochwassergebiete verwandeln sich wohl in Eisflächen

In Niedersachsen präsentiert sich die Wetterlage "komplexer", wie Knobelsdorf es formuliert. Wenn dann auch dort der Dauerfrost einsetzt, würden sich die Hochwassergebiete in riesige Eisflächen verwandeln, so der Meteorologe - er warnte vor dem Betreten.

Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt indes angespannt. Neben den Überflutungen und nur langsam zurückgehenden Pegelständen sorgen durchweichte Deiche und Dämme für Probleme. Außerdem steigt der Grundwasserspiegel in einigen Regionen, dadurch kann es auch fern von Gewässern zu Überflutungen kommen.

