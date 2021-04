"Lindenstraßen"-Darsteller Willi Herren ist tot

Bekannt wurde er als "Olli Klatt" in der "Lindenstraße", später sang er Mallorca-Schlager: Willi Herren ist tot. Das bestätigte sein Management. Er starb im Alter von 45 Jahren.

Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ("Lindenstraße") ist tot. Das bestätigten sein Management und die Kölner Polizei. Der 45-Jährige sei tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Willi Herren, hier mit Schauspielkollegin Sonjte Peplow, spielte den "Olli Klatt" in der "Lindenstraße". Bild: picture-alliance / dpa

Bekannt durch die "Lindenstraße"

Herren war als "Olli Klatt" in der ARD-Sendung "Lindenstraße" bekannt geworden. Später trat der Kölner als Sänger von Mallorca-Partyschlagern in Erscheinung. Zudem war er in vielerlei Reality-Formaten zu sehen - unter anderem 2017 bei "Promi Big Brother". Jüngst war er bei Sat.1 in einer Ausgabe von "Promis unter Palmen" zu sehen. Noch am Freitag hatte Herren ein neues Projekt vorgestellt, mit dem er Geld verdienen wollte: einen Foodtruck.

Herrens Karriere war allerdings auch immer wieder von Skandalen begleitet. Unter anderem begab er sich in einen Drogenentzug. Auch wurde er wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt.