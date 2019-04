Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem weiteren Dürresommer. Doch wie kommt der DWD bereits im Frühjahr zu dieser Prognose und welche Folgen hätte ein weiterer Dürresommer? Ein Überblick.

Alles ausklappen

Von Jens Eberl, WDR

Welche Fakten sprechen für einen weiteren Dürresommer?

Keiner kann aktuell voraussagen, wie viel es im kommenden Sommer regnen wird. Allerdings lassen sich schon jetzt Folgen prognostizieren, wenn es nicht genügend Niederschläge geben wird. Und genau davor warnt der Deutsche Wetterdienst: Die Folgen des vergangenen Sommers seien immer noch spürbar, die Böden aktuell noch trockener als zu Beginn des Dürrejahres 2018. Die Niederschläge in den Herbst- und Wintermonaten reichten vielerorts nicht aus, die Wasserspeicher im Boden aufzufüllen. Im vergangenen Jahr konnten Pflanzen und Bäume mit langen Wurzeln noch die Feuchtigkeit aus tiefen Bodenschichten ziehen und kamen so gut über die Trockenheit hinweg. Diese Wasserspeicher seien in diesem Jahr jedoch "weit weniger gut gefüllt", so der DWD. Die Startbedingungen für die Vegetation seien 2019 in vielen Gebieten Deutschlands deutlich schlechter als im Vorjahr. Besonders betroffen sei der Osten Deutschlands. Erhöhte Waldbrandgefahr: Wetterdienst warnt vor erneutem Dürresommer

tagesschau 17:00 Uhr, 24.04.2019, Eberhard Schneider, MDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-531163~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wie genau lassen sich Wetterphänomene wie eine Dürre vorhersagen?

Wie viel Regen brauchen wir, damit eine erneute Dürre ausbleibt?

Entscheidend sei gar nicht so sehr, wie viel es regne, sondern wie und wann. "Wenige Gewittergüsse sehr lokal mit hohen Regenmengen in kurzer Zeit fließen auch schnell wieder ab." Für eine Durchnässung des Bodens sei ein gleichmäßiger, längerer Regen besser, sagt der ARD-Meteorologe. "Und das am besten über mehrere Monate hinweg. Also genau das, was man als Privatmann nicht will, das gefällt der Natur."

Wie bereitet sich die Landwirtschaft vor?

Die deutschen Bauern schauen natürlich auf die Prognosen. Von Alarmstimmung sei man aber noch weit entfernt, sagt der Sprecher des Deutschen Bauernverbands, Axel Finkenwirth. Für die meisten Kulturen wie Getreide und Raps sei die Witterung der kommenden sechs bis acht Wochen entscheidend. Bei Herbstkulturen wie etwa Mais und Kartoffeln sei die Witterung der Sommermonate von Bedeutung. "Klar schauen wir auf die Wetterkarten, aber es gibt kaum Möglichkeiten, sich vorzubereiten", so Finkenwirth. Die Planungen seien eher längerfristig. Man habe sich auf den Klimawandel eingestellt. Noch ist der Sprecher des Deutschen Bauernverbands, Finkenwirth, entspannt. Durch wassersparende Anbauweisen wie das Mulchsaatverfahren versuchten die Landwirte auf Trockenheit zu reagieren. Dabei wird der Boden nicht gepflügt. Das reduziert die Verdunstung und damit den Verlust von Bodenfeuchtigkeit. Außerdem würde inzwischen auf den Feldern jedes Jahr eine andere Kultur angepflanzt - in einem Jahr Weizen, im nächsten Jahr Kohl, dann Zuckerrüben, später Gerste. Dies schone den Boden.

Spüren wir hier den Klimawandel?

Für 2019 kann noch niemand etwas sagen. Der vergangene Sommer sei aber schon ein eindrucksvolles Zeichen des Klimawandels gewesen, sagt Schwanke. Insgesamt könne man feststellen, dass sich die Zirkulation, also die Bewegung von Hochs und Tiefs, stark verändert habe. Aus diesem Grund könne es in Zukunft zu mehr Dürren aber auch zu mehr Niederschlägen kommen. Das Wetter werde extremer.

Wie sehr sind unsere Wälder betroffen?

Ein Dürresommer würde diesmal nicht nur die Landwirtschaft erneut hart treffen, sondern auch die Forstwirtschaft, schätzt der DWD. Erste Waldbrände haben in den vergangenen Tagen schon zahlreiche Regionen in Deutschland heimgesucht. Der Landesbetrieb HessenForst rechnet 2019 mit weiteren bedeutenden Schäden im Wald. "Das traumhafte, warme und trockene Frühlingswetter könnte für den Wald zum Alptraum werden", warnt Betriebsleiter Michael Gerst. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Wälder durch extreme Trockenheit und den Sturm "Friederike" stark gelitten. Unter anderem hatten sich wegen der monatelangen Trockenheit und Hitze bis zu vier Borkenkäfergenerationen entwickelt, normal sind zwei bis maximal drei. Die Karte markiert die aktuelle Waldbrandgefahr in Deutschland. Zurzeit blühe es im Wald in nahezu verschwenderischer Art und Weise, sagt Gerst. Die Bäume registrierten, wenn ihr Leben in Gefahr sei und bildeten daher viele Blütenknospen aus, damit aus vielen Samen viele Nachkommen entstehen könnten. Forstleute sähen diesen Prozess mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Entwicklung großer Samenmengen schwäche die Bäume einerseits zusätzlich, andererseits biete sich so die Chance, dass sich auf entwaldeten Flächen von Natur aus wieder kleine Bäumchen entwickeln.