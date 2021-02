Nord- und Mitteldeutschland Eisregen und Schnee behindern Verkehr

Der große Wintereinbruch hat Teile Deutschlands erfasst, blieb jedoch hinter den Befürchtungen von Rettungsdiensten und Meteorologen zurück. Besonders zwei Bundesländer sind betroffen. Viele Züge fahren nicht, es gab mehrere Unfälle.

Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat der Wintereinbruch zu vielen Verkehrsunfällen und Ausfällen im Nah- und Fernverkehr geführt. Nach Polizeiangaben gab es allein in NRW seit Samstagnachmittag 222 Unfälle aufgrund des Wetters. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden.

Viele Straßen gesperrt

In NRW sorgten heftige Schneeverwehungen für Probleme auf den Autobahnen. Einige Strecken waren gesperrt, anderswo ging es langsam voran. Weil starker Wind immer neuen Schnee auf die Fahrbahn wehte, kamen die Räumfahrzeuge nicht hinterher. Auf vielen Autobahnen, vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet, kam es nach Angaben der Verkehrszentrale NRW zu Staus und Verzögerungen.

Auch in Niedersachsen gab es heftigen Schneefall. Die Autobahnpolizei teilte mit, dass die Nacht trotzdem relativ ruhig verlaufen sei. Die Räum- und Streufahrzeuge der Autobahnmeistereien seien im südlichen Niedersachsen verstärkt im Einsatz. In Sachsen-Anhalt kam es auf zahlreichen Straßen zu Sperrungen.

Zugausfälle bei der Bahn

Im Fernverkehr der Bahn kommt es wegen der heftigen Schneefälle zu größeren Einschränkungen. Züge verkehrten derzeit nicht zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie Hamburg und Hannover, teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischen Hamburg und Berlin komme es zu Einschränkungen. Ebenfalls nicht vom Fernverkehr angefahren werde die Region Leipzig/Halle.

Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Bahn witterungsbedingt mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt, unter anderem auch die Intercitys von Bremen nach Norddeich Mole. Auf der Strecke zwischen Hamburg über Rostock bis nach Binz auf der Insel Rügen wird der Zugverkehr stark eingeschränkt. Intercity-Züge sollen nur vereinzelt fahren.

Einschränkungen im Regionalverkehr

In vielen Bundesländern kommt es zu Einschränkungen im Regionalverkehr. In Niedersachsen, NRW, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sei der Zugverkehr durch starken Schneefall beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn mit. In Niedersachsen fallen mehrere Regionalverbindungen voraussichtlich bis Mittags aus, wie der regionale Bahnbetreiber "Metronom" bekannt gab. In NRW stellten mehrere Städte und Kreise sogar den Busverkehr komplett ein - etwa Münster und Dortmund.

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Situation an den Bahnhöfen aber ruhig. Die meisten Menschen hätten sich an die Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes gehalten und seien zu Hause geblieben.

Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende

In mehreren Städten hat die Bahn Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert. Auf diese Weise sei man etwa in Hamburg, Hannover, Münster, Kassel und Leipzig vorbereitet, falls Kunden ihr Reiseziel mit dem Zug nicht mehr erreichen könnten, sagte eine Sprecherin. Auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen sei verstärkt worden. Außerdem wolle man Reisenden mit Taxigutscheinen helfen, ihr Ziel womöglich doch noch zu erreichen.

Wer am Wochenende von Ausfällen betroffen ist oder die Fahrt verschieben muss, kann Tickets auch in den kommenden Tagen nutzen oder kostenfrei stornieren. Informationen zu Verbindungen und Zugausfällen erteilt die Bahn auf ihrer Internetseite, per App oder telefonisch unter 0180/6996633.