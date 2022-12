Winter in Deutschland Eisregen und Unfälle im Süden Stand: 14.12.2022 16:38 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Eisregen vor allem im Süden des Landes. In Baden-Württemberg gab es bereits zahlreiche Unfälle. In München kam der Flugverkehr zeitweise zum Erliegen.

In Deutschland ist in den kommenden Tagen weiter mit eisigem Winterwetter zu rechnen. Vor allem südlich von Stuttgart und Augsburg könnte es bis in den Donnerstag gefährliches Glatteis geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Möglich seien "Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr bis hin zu Schäden an der Infrastruktur wie Stromleitungen und -masten", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen laut Mitteilung. Mit abklingenden Niederschlägen entspanne sich die Lage im Verlauf des Donnerstags.

In der Nacht zum Freitag soll es im Süden und im Südosten jedoch wieder stärker schneien, auch Schneeregen sei möglich. Die Temperaturen werden auf null bis minus acht Grad fallen. "Den Rest der Woche geht es winterlich weiter", sagte Hausen. Vor allem in den Nächten sei bei klaren Bedingungen und Schnee strenger Frost unter minus zehn Grad zu erwarten.

Keine Starts und Landungen am Münchner Flughafen

Wegen Glättegefahr durch gefrierenden Regen konnten am Nachmittag am Münchner Flughafen vorläufig keine Flugzeuge starten und landen. 133 Flüge seien abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens. Die gesamte Crew des Airports sei mit 150 Räumfahrzeugen im Einsatz, um die beiden Start- und Landebahnen schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Allerdings sei man dabei auf die Hilfe der Natur angewiesen. "Wenn kein gefrierender Regen mehr fällt, ist so eine Start- und Landebahn innerhalb von 20 bis 25 Minuten wieder benutzbar", sagte der Sprecher.

Zudem blieben die städtischen Friedhöfe in München heute geschlossen. "Trauerfeiern und Bestattungen werden aber durchgeführt", betonte ein Stadtsprecher. Trauergäste würden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht.

Zahlreiche Unfälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg kam es vor allem im Raum Südbaden zu Behinderungen wegen Glatteis. Weil die Kliniken wegen des Glatteises viele Unfallverletzte versorgen mussten und überfüllt waren, bauten Rettungskräfte in Freiburg einen Behandlungsplatz in der Messehalle auf. Verletzte wurden dort medizinisch versorgt und sollten so bald wie möglich weitertransportiert werden, wie das Rote Kreuz mitteilte. Große Teile des bei Touristen beliebten Münsterplatzes und der Haupteinkaufsmeile in der Freiburger Altstadt wurden wegen spiegelglatter Straßen gesperrt.

In der Region um Freiburg kam es zu zahlreichen Unfällen. Das Polizeipräsidium registrierte bis zum Mittag mehr als 50 Verkehrsunfälle infolge des Wintereinbruchs. Auch zwei Linienbusse und ein Streufahrzeug seien darin verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher. Bei fünf Unfällen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums seien Menschen verletzt worden. Hinzu kämen wohl zahlreiche gestürzte Fußgänger bei Unfällen, zu denen die Polizei nicht gerufen werde. Das Ausmaß sei schon außergewöhnlich, sagte der Polizeisprecher.