Wetterwarnungen Nun wird es glatt Stand: 18.12.2022 12:47 Uhr

Das Wetter soll nach klirrender Kälte milder werden - aber vorher wird es vielerorts noch richtig ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis. Am Montag sei mit Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis in mehreren Bundesländern. Gefrierender Regen kann zum Wochenbeginn auf den Straßen und Wegen einen dicken Eispanzer bilden.

Von Westen her komme Regen auf, der im Norden und Teilen der Mitte Deutschlands in gefährliches Glatteis übergehen könnte, erklärte DWD-Meteorologe Florian Bilgeri. Auch "unwetterartige Entwicklungen sind durchaus denkbar".

In der neuen Woche wird es dann deutlich milder. Da der Boden aber vielerorts sehr tief gefroren ist, kann der Regen zum Wochenbeginn besonders tückisch werden.

Gefahr von Blitzeis

Die Meteorologen sehen zum Beispiel in Berlin und Brandenburg am Montag Unwetterpotenzial. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sei mit gefrierendem Regen und Glatteisbildung zu rechnen.

Die Chancen auf weiße Weihnachten sind nicht besonders groß. Es wird nach den derzeitigen Wettermodellen an den Feiertagen eher ungemütlich mit Regen.