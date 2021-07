Prognose für die Flutgebiete Der sorgenvolle Blick aufs Wetter

In den vom Hochwasser betroffenen Regionen könnte es heute weiteren Regen geben. Meteorologen sagen, heftige Gewitter seien möglich. Die Krisenstäbe vor Ort versuchen sich vorzubereiten. Helfer werden gebeten, nicht mehr anzureisen.

Nach den verheerenden Überflutungen blicken die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit Sorge auf die Wetterprognosen. Es könnte wieder Regen und Gewitter geben. Zwar nicht so stark wie in der vergangenen Woche, heißt es von den Meteorologen. Aber durch die bestehenden Schäden in den betroffenen Gebieten könnten auch vergleichsweise geringe Regenmengen gefährlich werden.

"Ich habe im Augenblick keine Hinweise darauf, dass Wassermengen drohen wie das der Fall gewesen ist", sagte der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dennoch trifft der Krisenstab Vorkehrungen. Rückzugsmöglichkeiten für die Bevölkerung sind laut Lewentz ebenso vorbereitet wie mögliche Lautsprecherdurchsagen für Warnungen. Man beobachte die Meldesituation ganz, ganz aufmerksam", ergänzte er.

Bewohner des Ahrgebiets wurden informiert

Auch Nordrhein-Westfalen rüstet sich für mögliche neue Starkregenfälle. Per Erlass des NRW-Innenministeriums würden die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei nochmals besonders für die Wetterlage sensibilisiert, teilte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur dpa mit. "Die Arbeit in den Krisenstäben der Städte und Kreise wird auch am Wochenende fortgesetzt, um die Lage vor Ort zu koordinieren. Gleiches gilt für die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs im Innenministerium."

Nach einer aktuellen Gefahrenabschätzung für das Ahrgebiet in Nordrhein-Westfalen durch den Katastrophenschutz besteht derzeit keine akute Hochwassergefahr für die Ahr. Dennoch sei bei Niederschlag mit verstärktem Oberflächenwasser insbesondere in den Orten zu rechnen, in denen Teile der Kanalisation zerstört oder verstopft sind. Dadurch könnten erneut Keller vollaufen.

Sollte sich die Lage verschärfen, hat der Katastrophenschutz vor Ort für Notunterkünfte für alle Einwohnerinnen und Einwohner gesorgt. "Die Bevölkerung wird in den Sozialen Medien noch einmal gewarnt und es werden Flugblätter verteilt", sagte ein Sprecher am Morgen.

"Vollkommen andere Wetterlage"

Derzeit zieht die angekündigte Unwetterfront über den Südwesten Deutschlands in Richtung Norden hinweg. Nach Angaben von ARD-Wettexperte Stephan Laps ist vor allem für den Nachmittag und Abend im gesamten Westen und Südwesten örtlich mit teils starken Gewittern zu rechnen. Dabei könnten zwischen 20 und 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, teils auch bis zu 50 Liter.

Man habe es aber mit einer "vollkommen anderen Wetterlage zu tun als in der vergangenen Woche", sagte Laps. Damals habe es über Stunden und auf einer großen Fläche stark geregnet - bis zu 250 Liter pro Quadratmeter seien da runtergekommen. Die aktuellen Gewitter seien sehr örtlich begrenzt, so der Wetterexperte, und es könne kaum vorhergesagt werden, wo genau sie auftreten. Er riet den Menschen in den betroffenen Gebietenn den Regenradar zu beobachten, vorsichtig zu sein und auf Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes zu achten.

Starke Schäden durch geringe Regenmengen

Nach einem Bericht des WDR können derzeit schon geringe Regenmengen starke Schäden anrichten. Laut Geo-Wissenschaftlern der TU Darmstadt reichen mittlerweile 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter aus, um viele Böden in Steillage instabil zu machen. Je nach Bodenbeschaffenheit drohe dann die Gefahr von Erdrutschen. Durch die Regenmassen der letzten Wochen seien vielerorts die Böden in Bewegung. Erdschichten, die auf felsigem Untergrund lagern, können durch den anhaltenden Regen ins Rutschen geraten. Bäume könnten leicht umknicken.

Polizei warnt Helfer in den Katastrophengebieten

Das Polizeipräsidium Koblenz und der Krisenstab appellieren an Helferinnen und Helfer, sich nicht mehr auf den Weg in das Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz zu machen. "Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ist weiterhin überwältigend und ungebrochen. Durch die Vielzahl an Helferinnen und Helfer, die sich heute in das Katastrophengebiet aufgemacht haben um zu helfen, kommt es aktuell leider zu einer völligen Überlastung sämtlicher Zufahrtsstraßen zum Ahrtal, sowie der Straßen im Katastrophengebiet selbst", hieß es in einer Pressemitteilung.

Bislang forderte die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 179 Todesopfer. Ganze Ortschaften wurden zerstört. Einige Gebiete sind immer noch ohne Strom und Trinkwasser.