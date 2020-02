Orkanartige Böen, Dauerregen, überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume: In Süd- und Südwestdeutschland haben Unwetter für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Ein Dorf bei Trier wurde von einem Bach überschwemmt.

Im Süden und Südwesten Deutschlands haben teils orkanartige Böen und teils ergiebiger Dauerregen für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In der Gemeinde Aach bei Trier wurde der Ortskern in der Nacht von einem Bach überschwemmt. Das teilte ein Sprecher der technischen Einsatzleitung des Landkreises mit.

In der Nacht wurde ein Teil des Ortskerns von Aach von einem Bach überschwemmt.

Feuerwehr befreit eingeschlossene Menschen

Südlich von Trier in Konz wurden Teile eines Hauses überflutet. Dabei wurden mehrere Menschen eingeschlossen, die Feuerwehr befreite sie. Im ganzen rheinland-pfälzischen Landkreis Trier-Saarburg sperrten Einsatzräfte überschwemmte Bundes- und Landesstraßen, zudem lief Wasser in mehrere Gebäude. In Saarbrücken sperrte die Polizei am frühen Morgen einen Abschnitt der Stadtautobahn.

Umgestürzte Bäume in Baden-Württemberg

In Bayern und Baden-Württemberg gab es nach Angaben der Polizei zunächst nur kleinere Probleme: Aus zahlreichen Regionen wurden umgestürzte Bäume gemeldet, vereinzelt waren kleinere Straßen überschwemmt. In der Region Freiburg hatte der Wind Ziegel von zwei Häusern abgedeckt. Für den Vormittag ging die Polizei aber in vielen Regionen noch von einer zunehmenden Zahl an Einsätzen aus.