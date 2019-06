Bereits relativ früh am Nachmittag war klar: So heiß wie dieser 30.06. war noch kein Juni-Tag in Deutschland. In Berlin, Cottbus oder Leipzig wurden über 37 Grad gemessen. Der heißeste Ort lag aber deutlich weiter im Westen.

Dass dieser Juni in der Summe der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland sein würde, stand bereits am Freitag fest. Nun ist klar: Auch am letzten Tag des Monats sind die Temperaturen in weiten Teilen des Landes wieder auf rekordverdächtige Werte gestiegen.

Bereits um 15:30 Uhr wurden in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz 39,3 Grad gemessen - so viel wie noch nie in einem Juni in Deutschland. Da die höchsten Temperaturen des Tages erfahrungsgemäß erst am späten Nachmittag gemessen werden, dürfte dieser Wert noch steigen.

Der bisherige Juni-Rekord aus dem Jahre 1947 war erst am vergangenen Mittwoch gefallen, an dem in zwei Orten 38,6 Grad gemessen worden waren: im brandenburgischen Coschen und im sächsischen Bad Muskau.

Jan Frodeno - der sich hier versucht, mit Wasserbechern zu kühlen - gewann den Ironman in Frankfurt/Main. Zweitplatzierter wurde Sebastian Kienle. Er sagte nach dem Rennen: "In meinem Kopf hätte man heute Eier kochen können."

Sportler brechen bei Hitze zusammen

Besonders für Teilnehmer von Sportveranstaltungen wurde die Hitze zum Problem. Beim Hamburger Halbmarathon kollabierten mehrere Läufer bei Temperaturen über 30 Grad. Noch heißer war es in Frankfurt am Main, wo selbst die führende Teilnehmerin, Sarah True, 900 Meter vor dem Ziel zusammenbrach.

Besonders heiß war es auch am letzten Juni-Tag wieder im Osten Deutschlands: Um 16 Uhr wurden unter anderem aus Berlin, Cottbus und Leipzig mehr als 37 Grad gemeldet. Temperaturen über 35 Grad gab es aber auch in anderen Teilen des Landes - etwa in Rostock, Bamberg oder Trier.

Gerade in Berlin war Abkühlung angesagt: Vor dem Eingang des Wannsee-Bades standen die Menschen schlange.

Abkühlung in der kommenden Woche

In der kommenden Woche wird es aber Abkühlung geben. Bis zum Dienstag gehen die Temperaturen wieder auf unter 30 Grad zurück, teilte der DWD mit. Im Norden und im Süden gibt es nach langer Trockenheit außerdem wieder Regen, teilweise Gewitter.

Tage wie dieser Sonntag heizen auch immer wieder die Debatte über den Klimawandel an. Einzelne Wetterereignisse lassen zwar keinen Rückschluss auf Klimaveränderungen zu - ihr Häufung aber sehr wohl. Und hier sind die Fakten eindeutig.

"Ein klares Anzeichen für langfristigen Klimawandel"

Mitte des 20. Jahrhunderts habe es im Schnitt rund vier Tage im Jahr gegeben, in denen die Temperaturen in Deutschland über 30 Grad kletterten, sagt etwa Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung mit Verweis auf Daten des DWD. "2018 hatte es über 20 solcher Tage."

Klimaexperte Christian Franzke von der Uni Hamburg bestätigt: "In Deutschland haben wir einen Temperaturanstieg von ungefähr 1,5 Grad der Jahresmitteltemperatur seit 1881." Global gesehen waren die vergangenen vier Jahre laut Weltwetterorganisation (WMO) die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Wärmerekorde seien "ein klares Anzeichen für den anhaltenden langfristigen Klimawandel".