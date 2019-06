Gewitter und Starkregen haben am Frankfurter Flughafen für Verspätungen und Ausfälle gesorgt. Rund 100 Starts und Landungen wurden gestrichen. In Teilen Deutschlands drohen weitere Unwetter.

Ein heftiges Gewitter hat den Betrieb am Frankfurter Flughafen weitgehend lahmgelegt. Nach Aussage einer Sprecherin des Betreibers Fraport gab es zeitweise keine Landungen und Starts mehr - wie der HR berichtet. Etwa 100 Starts und Landungen wurden gestrichen. Einzelne Flüge wurden umgeleitet, viele Flugzeuge konnten nur mit Verspätung starten und landen. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könne, sei noch unklar.

Dunkle Wolken hängen über den Ausläufern des Taunus.

Blitz, Donner und Regen haben auch in Nordrhein-Westfalen zu Zugausfällen und Verspätungen geführt. Auf den Autobahnen staute sich der Verkehr auf bis zu 300 Kilometer. Zwischen Ruhrgebiet und Rheinland war der Bahnverkehr nach einem Blitzeinschlag in Mühlheim nur eingeschränkt möglich. Züge konnten auf der Hauptstrecke zwischen Duisburg und Dortmund aufgrund von ausgefallenen Signalen und Weichenstellungen nur noch langsam fahren oder fielen aus. In Düsseldorf schlug ein Blitz in eine S-Bahn ein und legte den Berufsverkehr vorübergehend lahm.

Waldbrand in Berlin-Grunewald

Nach dem heißen Wochenende drohen nun deutschlandweit Unwetter. In Berlin und Brandenburg kämpften die Einsatzkräfte zunächst mit der Hitze. In Berlin-Grunewald brannten am Nachmittag etwa 20.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Für Brandenburg waren 35 Grad Celsius angesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch in anderen Regionen vor schweren Gewittern. In Unterfranken wurden Sturmböen bis 100 Stundenkilometer, Starkregen und und Hagel prognostiziert.

Auch für Baden-Württemberg sagt der DWD 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter voraus. Für die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe wurde eine Warnung herausgegeben. Laut Wetterdienst drohen lebensgefährliche Blitzschläge.

Bundesweite Vorhersage

Das Wetter soll sich am Dienstag bundesweit wieder beruhigen. Höchstwerte zwischen 26 und 33 Grad Celsius werden erwartet, dazu Sonne und einzelne Wolken. Im äußersten Norden bleibt es am Dienstag mit 18 bis 25 Grad kühler. Schauer und Gewitter sollen vor allem im östlichen Bergland und an den Alpen möglich sein.

Der Mittwoch hält laut Wetterdienst im äußersten Westen und Nordwesten vereinzelte Gewitter bereit, die Temperaturen sollen zwischen 25 und 29 Grad sein. Überall sonst soll es sonnig werden mit Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius.

Am Donnerstag kann es im Nordosten bis zu 30 Grad geben. Der Südwesten kühlt etwas ab - der Wetterdienst erwartet 18 bis 23 Grad. Von der Mitte Deutschlands bis in die Nordosthälfte sind erneut teils kräftige Gewitter möglich.