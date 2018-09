Weltalzheimertag Betreuung fern der Heimat

In Deutschland sind mehr als eine Million Menschen an Alzheimer erkrankt. Die Betreuung ist oft nicht ausreichend. Ein Beispiel, wie es besser funktionieren kann, ist eine Einrichtung in Thailand.

Betroffene ringen um Worte, erkennen die Familie nicht mehr. Alois Alzheimer erklärte dieses Vergessen vor mehr als 100 Jahren erstmals mit Hirnveränderungen. Die Erkrankung des Gehirns führt zum Verlust von geistigen Funktionen wie Denken, Sprache, Urteilsfähigkeit und Orientierung sowie zum Absterben oder einer starken Schädigung von Gehirnzellen vor allem in der Hirnrinde. Weil die Betreuung in Deutschland oft nicht ausreicht, suchen Angehörige nach Alternativen im Ausland.

Alzheimer - "Das Dorf der Vergesslichen"

tagesschau24 11:00 Uhr, 17.09.2018, Jenni Rieger, SWR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-449081~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Routine und Rituale

Silke Steinke von der Alzheimer Gesellschaft in Hamburg sieht solche Einrichtungen wie in Thailand kritisch. Einerseits sei die Betreuung dort häufig enger und intensiver als in Deutschland, und in Thailand würde man Alter und Gebrechlichkeit anders bewerten als in Deutschland. Fraglich sei aber, ob Routine, Familie und bestimmte Rituale, die für die Kranken wichtig seien, gewährleistet werden könnten.

Experten fordern mehr Mittel für die Forschung

Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Demenz, zwei Drittel davon Alzheimer. Bis 2050 wird bei steigender Lebenserwartung mit drei Millionen Demenzpatienten gerechnet. Angesichts der steigenden Zahl haben Experten mehr Anstrengungen in der Forschung gefordert.

Notwendig sei eine deutlich größere finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand für die Forschung mit Betroffenen, um Therapien zu finden, erklärt Isabella Heuser. Erst wenn Menschen mit einer leichten Störung der Denkleistung von Therapien deutlich profitierten, könne "von einem Durchbruch gesprochen werden". "So weit sind wir noch nicht", sagt Heuser. Die Euphorie über eine möglichst schnell verfügbare ursachenbezogene Behandlung sei verflogen und habe einer realistischeren Einschätzung Platz gemacht.

Warnung vor Unterversorgung

Zwar gibt es demnach Fortschritte in der Frühdiagnostik. Die Krankheit kann heute mit Hilfe sogenannter Biomarker schon in einem frühen Stadium diagnostiziert werden, noch bevor eine Demenz vorliegt. Bis heute kann Alzheimer aber nicht geheilt oder zumindest eingedämmt werden.

Die Hirnliga, die Deutsche Alzheimer Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie warnen vor einer Unterversorgung der Betroffenen. Es gebe nach wie vor zu wenig geschultes Personal in den Betreuungseinrichtungen. In vielen Heimen würden freiheitseinschränkende Maßnahmen und Psychopharmaka noch zu oft, alternative Therapieangebote hingegen zu selten genutzt.

Der Weltalzheimertag am Freitag steht in diesem Jahr in Deutschland unter dem Motto "Demenz - dabei und mittendrin". Damit soll dafür geworben werden, dass Menschen trotz Demenz am normalen Leben teilhaben und etwas Sinnvolles tun können.

Was ist Demenz, was ist Alzheimer? Als Demenz bezeichnet man in der Medizin einen andauernden oder fortschreitenden Zustand, bei dem die Fähigkeiten des Gedächtnisses, des Denkens oder anderer Leistungsbereiche des Gehirns beeinträchtigt sind. Oft kommt es auch zu Veränderungen des zwischenmenschlichen Verhaltens und des Antriebs. Der Begriff "Demenz" steht selbst nicht für eine bestimmte Krankheit. Demenz kann viele Ursachen haben.

Dabei ist die Alzheimer-Krankheit (benannt nach dem Neurologen Alois Alzheimer) die häufigste: Rund 60 Prozent aller Demenzen werden durch sie hervorgerufen. Sie führt dazu, dass in bestimmten Bereichen des Gehirns allmählich Nervenzellen und Nervenzellkontakte zugrunde gehen. Zum Krankheitsbild gehören Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denk- und Urteilsvermögens sowie Veränderungen der Persönlichkeit.



Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.