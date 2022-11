Weihnachtsmärkte vielerorts eröffnet Wie vor Corona - nur vielleicht etwas dunkler Stand: 21.11.2022 21:06 Uhr

Traditionell eröffnen Weihnachtsmärkte im deutschsprachigen Raum meist nach dem Totensonntag. So auch in diesem Jahr - wenn auch mit weniger Beleuchtung. Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen hoffen die Budenbesitzer auf viele Besucher.

Vielerorts haben große Weihnachtsmärkte die Vorweihnachtszeit eingeläutet. So öffneten Buden etwa in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.

Nach zwei Jahren mit Corona-bedingten Einschränkungen hoffen viele Budenbesitzerinnen und -besitzer auf reges Treiben und guten Umsatz.

Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor steht

In Berlin wurde vor dem Brandenburger Tor unterdessen eine andere Tradition gepflegt: Dort haben Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks einen großen Weihnachtsbaum aufgestellt. Die 15 Meter hohe Nordmanntanne mit nahezu perfektem Pyramidenwuchs kam mit einem Tieflader aus Thüringen an und wurde von Fachleuten auf dem Pariser Platz mithilfe eines Kranes aufgestellt.

Mitarbeitende des THW stellen einen Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor. Bild: Carsten Koall/dpa-Bildfunk

Ab morgen wird der Baum mit 15.000 LED-Lämpchen und Hunderten Weihnachtskugeln geschmückt, wie es vom Veranstalter hieß. Ab dem 1. Advent erstrahlt er dann bis einschließlich der Festtage in vollem Glanz und dürfte wie in den Vorjahren der wohl meistfotografierte deutsche Weihnachtsbaum sein.

Einschränkungen durch Energiekrise

Etwas ist dennoch anders in diesem Jahr: Die Lampen am Baum sind nur zwischen 16 und 22 Uhr an und nicht rund um die Uhr wie sonst. Nach Angaben des Veranstalters ist das als Zeichen gedacht, dass in der Energiekrise Strom gespart werden muss.

Und auch auf den Weihnachtsmärkten des Landes ist nicht alles wie in Vorkrisenzeiten. In dieser Winterzeit müssen sich die Verkäufer und Verbraucher auf die besonderen Umstände einlassen: Wegen der Energiekrise wurden mancherorts etwa die Eisbahnen nicht in Betrieb genommen. Auf einigen Märkten wird auch die Beleuchtung reduziert.

Eröffnung traditionell nach Totensonntag

Traditionell eröffnen Weihnachtsmärkte im deutschsprachigen Raum meist nach Totensonntag. Einige Märkte hatten aber schon früher geöffnet. Außerdem gibt es insgesamt einen Trend, die Märkte nicht mehr zwingend vor Heiligabend zu beenden, sondern auch noch zwischen den Jahren oder sogar bis Januar hinein geöffnet zu halten.