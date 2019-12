Bundespräsident Steinmeier appelliert in seiner Weihnachtsansprache 2019, standhaft für den anderen einzutreten. Er sieht in Deutschland mehr Verbindendes als Trennendes und ruft zu Zuversicht auf.

Von Sabine Henkel, ARD-Hauptstadtstudio

Frank-Walter Steinmeier greift in seiner Weihnachtsansprache zu einem Bild. Ein Bild aus diesem Jahr habe sich ihm tief eingeprägt. Es sei das Bild der Tür der Synagoge in Halle. Diese Tür, die verhindert habe, dass noch mehr Menschen von einem Antisemiten ermordet wurden, ist für den Bundespräsidenten Sinnbild für Standhaftigkeit.

"Sind wir stark und wehrhaft? Stehen wir genügend beieinander und fest zueinander? Die Antwort, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die geben auch Sie. Sie stehen auf und halten dagegen, wenn im Bus Schwächere angepöbelt werden; wenn jemand, der anders aussieht, beleidigt wird; wenn auf dem Schulhof, in der Kneipe rassistische Sprüche fallen."

"Sie entscheiden, ob Sie auf Fakten setzen"

Es ist der Zusammenhalt der Gesellschaft, der Steinmeier umtreibt. Das wird nicht nur in der Weihnachtsansprache klar, das hat er noch sehr viel deutlicher am Jüdischen Gemeindetag geäußert. Dort hat er von "ideologischem Gift" gesprochen und zu Widerstand aufgerufen. In der Weihnachtsansprache macht er ähnliches, aber in einem anderen Tonfall: "Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob Sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen."

Der Bundespräsident nimmt die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht und zitiert aus dem Grundgesetz: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus". So will nicht Steinmeier die Antworten geben, auf die drängenden Fragen, er fordert sie statt dessen ein: Wie kann aus Reibung wieder Respekt werden? Wie aus einer Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur? Steinmeier sagt dazu: "Das sind sehr politische Zeiten, in denen wir leben – und von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: So viel Streit war lange nicht."

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier

"Demokratie braucht selbstbewusste Bürger"

Streit und Hass treiben den Bundespräsidenten um, auch schon in seiner Weihnachtsansprache im vergangenen Jahr. Da hatte er dazu aufgerufen, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Sein Fazit: In diesem Jahr wurde mehr gestritten, aber nicht konstruktiv. Und das ist sein Ansatz: Auseinandersetzung ja, aber respektvoll, so wie es die Demokratie erfordert.

"Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger - mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität. Und ich weiß: Alles das steckt in uns, steckt in Ihnen, steckt in dieser gesamten Gesellschaft."

Steinmeier will zurück zu einer sachlichen Streitkultur, das ist sein Thema nicht nur in dieser Ansprache, es ist sein Thema des Jahres 2019. Daher ruft er auf zu Zuversicht, will Mut machen, sieht mehr Verbindendes als Trennendes. Es geht um den inneren Frieden in Deutschland. "Sie alle haben ein Stück Deutschland in Ihrer Hand!"

