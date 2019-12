In seiner Weihnachtsansprache warnt Bundespräsident Steinmeier davor, die Demokratie als selbstverständlich anzusehen. 2019 sei viel gestritten worden. Die Frage sei, wie aus Gegensätzen Zusammenhalt entstehen könne.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert in seiner Weihnachtsansprache an die Bürger, ihre Verantwortung für die Demokratie wahrzunehmen. Seit 30 Jahren lebe Deutschland in Einheit, Freiheit und Demokratie. "Nur: Nehmen wir das bitte nicht als selbstverständlich! Wir brauchen die Demokratie - aber ich glaube: Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns", so Steinmeier im vorab verbreiteten Manuskript seiner Weihnachtsansprache.

Im vergangenen Jahr habe er dazu aufgerufen, mehr miteinander zu reden. Auch mit Menschen, deren Meinung man nicht teile. Seiner Auffassung nach habe das auch stattgefunden. Es sei mehr miteinander gesprochen, aber auch mehr miteinander gestritten worden. "Von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: So viel Streit war lange nicht." Die Frage sei, wie aus "Dauerempörung" eine "ordentliche Streitkultur" werden könne. "Wie wird aus Gegensätzen Zusammenhalt?"

Erinnerung an Anschlag in Halle

Der Bundespräsident erinnerte an den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Das Bild der Eingangstür der Synagoge habe sich ihm tief eingeprägt. Es sei ein Wunder, dass sie den 20 Schüssen des Angreifers standgehalten habe. Diese Tür stehe für mehr. "Sie steht auch für uns. Sind wir stark und wehrhaft? Stehen wir genügend beieinander und fest zueinander?"

Die Antwort darauf müssten die Bürger dieses Landes geben, mahnte Steinmeier: "Sie stehen auf und halten dagegen, wenn im Bus Schwächere angepöbelt werden; wenn jemand, der anders aussieht, beleidigt wird; wenn auf dem Schulhof, in der Kneipe rassistische Sprüche fallen." Auch im Internet könne jeder mit darüber entscheiden, "ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob Sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen".

Ebenso wichtig sei das Engagement der Bürger, "ob in der Nachbarschaft oder im Verein, ob im Ehrenamt oder im Hauptamt". Alle seien Teil der Demokratie: "Indem Sie wählen gehen, indem Sie sich politisch einmischen - auf einer Straßendemo oder in einer Partei oder in einem Gemeinderat."

Nach dem Terroranschlag in Halle fanden Mahnwachen statt.

Demokratie braucht "selbstbewusste Bürger"

Der Bundespräsident unterstrich: "Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger - mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität." Und er fügte hinzu: "Ich weiß: Alles das steckt in uns, steckt in Ihnen, steckt in dieser gesamten Gesellschaft. Und deshalb glaube ich an uns. Deshalb glaube ich an dieses Land." Steinmeier schloss mit Worten aus der Weihnachtsgeschichte: "Fürchtet euch nicht!" Er wünsche allen "Mut und Zuversicht" für das kommende Jahr.

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten sehen Sie am 25.12. um 20.10 Uhr direkt nach der Tagesschau.