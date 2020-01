Bundeswehrverband zur Ausrüstung

Der Bundeswehrverband fordert mehr Tempo bei der Verbesserung der Truppenausrüstung. Die Lücke zwischen den politischen Ankündigungen und "der Lebenswirklichkeit der Streitkräfte ist nach wie vor enorm", sagte der Vorsitzende André Wüstner im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.



Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer müsse neue Verfahren einführen und auch beschleunigen, so dass Investitionen "auch tatsächlich in der Truppe spürbar im Bereich Infrastruktur und Ausrüstung ankommt", sagte Wüstner. Die Ministerin müsse in diesem Jahr "liefern".