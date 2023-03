Massive Warnstreiks Viele Kitas bleiben dicht Stand: 08.03.2023 10:34 Uhr

In vielen Bundesländern haben ganztägige Streiks in Kitas begonnen. Die Gewerkschaft ver.di will bewusst am Weltfrauentag weiter den Druck auf Bund und Kommunen im stockenden Tarifkonflikt erhöhen.

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben Warnstreiks in Kindertagesstätten begonnen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen der Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Deshalb sei die Kinderbetreuung eingeschränkt, teilweise gebe es Angebote zur Notbetreuung.

"Wir sehen eine große Beteiligung"

Die Warnstreiks begannen am Morgen etwa an Kitas in Nordrhein-Westfalen, wie ver.di-Sekretär Tjark Sauer bestätigte. In Bayern öffneten viele Kindertagesstätten nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers nicht. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland blieben ebenfalls viele Kindertagesstätten geschlossen. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bremen und Niedersachsen nahmen Menschen an den Warnstreiks teil.

"Die Warnstreiks sind planmäßig angelaufen, wir sehen eine große Beteiligung", sagte Stefan Schorr, Tarifkoordinator öffentlicher Dienst von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland. Zudem seien im Laufe des Tages zahlreiche Kundgebungen geplant, unter anderem in Stuttgart, Hannover, Bremen, Dresden und Hamburg. Zu Streikkundgebungen in vielen NRW-Städten erwartet ver.di bis zu 10.000 Teilnehmende.

Warnstreiks bewusst am Weltfrauentag

Das Datum für den Streik wählte ver.di nicht zufällig: Heute ist Weltfrauentag. So solle darauf aufmerksam gemacht werden, dass es wichtig sei, eine Gleichstellung der sozialen Berufe mit den männerdominierten Berufen zu erreichen.

Arbeitgeberverbände kritisieren Streikaufruf

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) kritisierte den Streikaufruf. Die Gewerkschaften würden Tarifpolitik auf Kosten der Eltern und jungen Familien austragen, sagte VKA-Präsidentin Karin Welge.

Die Warnstreiks in dem Tarifkonflikt dauern bereits seit Wochen an. Bis zur voraussichtlichen Entscheidung Ende März dürfte es weitere Warnstreiks geben. Wegen der hohen Inflation und sprunghafter Preise fordern ver.di und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens soll es für die rund 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und des Bundes aber 500 Euro mehr geben. Ein Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde hatten die Gewerkschaften als viel zu gering zurückgewiesen.