Als Reaktion auf die Offensive in Nordsyrien will die Bundesregierung Rüstungsexporte in die Türkei weiter einschränken. Im vergangenen Jahr war das Land der größte Abnehmer deutscher Waffenlieferungen.

Die Bundesregierung will nach Angaben von Außenminister Heiko Maas Rüstungsverkäufe an die Türkei weiter begrenzen. "Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien wird die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".

Bereits seit dem Einsatz der Türkei im nordsyrischen Afrin im Jahr 2016 gelte eine restriktive Linie für Rüstungsexporte an die Türkei, so Maas weiter. Ein kompletter Rüstungsexportstopp wurde aber nicht verhängt.

Größter Abnehmer deutscher Waffenlieferungen

Rüstungslieferungen an die Türkei machten 2018 mit 242,8 Millionen Euro fast ein Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte aus. In den ersten vier Monaten dieses Jahres erhielt Ankara Kriegswaffen für weitere 184,1 Millionen Euro. Damit war der NATO-Partner Türkei der größte Abnehmer von Waffenlieferungen aus Deutschland.

Am Donnerstag hatte bereits die norwegische Regierung neue Rüstungsexporte in die Türkei wegen des Einsatzes in Nordsyrien gestoppt. Außenministerin Ine Eriksen Soreide sagte, es handle sich um eine "Vorsichtsmaßnahme". Auch Finnland und die Niederlande setzten Waffenexporte in die Türkei aus.

Die Militäroffensive in Nordsyrien läuft seit Mittwochnachmittag. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation. Die Offensive stößt international auf scharfe Kritik.