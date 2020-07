VW hat nachweislich Millionen Diesel-Käufer getäuscht und schuldet Klägern Schadenersatz. Die müssen ihren Diesel allerdings vor Bekanntwerden des Abgasskandals gekauft haben, sonst gehen sie leer aus.

Käufer eines manipulierten VW-Diesel haben keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Fahrzeug nach Bekanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 gekauft haben. Das urteilte der Bundesgerichtshof (BGH).

Damit wurde die Klage eines Kunden abgewiesen, der erst im August 2016 einen gebrauchten VW-Touran zum Kaufpreis von 13.600 Euro erwarb. Nachdem der VW-Konzern die Unregelmäßigkeiten bei der Abgastechnik im September 2015 selbst eingeräumt habe, könne man nicht mehr von arglistiger Täuschung unwissender Kunden sprechen, so die Begründung.

Beispielhaftes Urteil für Tausende Verfahren

Der VW-Konzern war am 22. September 2015 mit einer Ad-hoc-Mitteilung an die Aktionäre und einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit gegangen, um über Unregelmäßigkeiten bei der verwendeten Software zur Abgasregelung bei Dieselmotoren zu informieren. VW hatte auch eine Internetseite eingerichtet, auf der Autobesitzer überprüfen konnten, ob auch ihr Wagen einen Motor mit der illegalen Abgastechnik hat.

Der Musterfall aus Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung von VW beispielhaft für rund 10.000 noch offene Verfahren.

Drei weitere Urteile zu VW

Die Richter verkündeten noch drei andere Diesel-Urteile. So muss VW erfolgreichen Klägern keine sogenannten Deliktszinsen auf das in das Auto gesteckte Geld zusätzlich zum Schadenersatz zahlen - eine für den Konzern finanziell wichtige Entscheidung.

Außerdem steht nun fest, dass Vielfahrer mit bei Bekanntwerden des Skandals bereits vollständig abgenutztem Auto unter Umständen gar keine Entschädigung erhalten. Das kann vorkommen, wenn durch die Anrechnung der gefahrenen Kilometer die Schadenersatzsumme völlig aufgezehrt ist. Nach Auskunft von Volkswagen haben aber nur vergleichsweise wenige Besitzer älterer Autos geklagt.

(Az. VI ZR 5/20), (Az. VI ZR 354/19, VI ZR 397/19), (Az. VI ZR 354/19)