Vorwürfe von Gil Ofarim Überwachungsvideos werfen Fragen auf Stand: 17.10.2021 10:05 Uhr

Der Sänger Gil Ofarim wirft einem Hotelmitarbeiter vor, ihn wegen seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt zu haben. Nun berichten Medien von Überwachungsvideos, die diese Darstellung möglicherweise widerlegen.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass der Sänger Gil Ofarim dem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels vorwarf, ihn antisemitisch beleidigt zu haben. An der Rezeption seien immer wieder Menschen vor ihm eingecheckt worden, teilte Ofarim damals in einem Video auf Instagram mit. Als er fragte, warum das so sei, hätte jemand aus einer Ecke gerufen: "Pack deinen Stern ein", woraufhin auch der Angestellte gesagt hätte: "Packen Sie Ihren Stern ein."

Jetzt stellen mehrere Medienberichte diese Darstellung in Frage.

Wie die "Bild am Sonntag" ("BamS") berichtet, sollen Überwachungsvideos zeigen, dass Ofarim offenbar gar keine Kette mit einem sichtbaren Davidstern trug. Auch die "Leipziger Volkszeitung" berichtet unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass die Auswertungen der Kameras aus der Lobby des Hotels möglicherweise zu diesem Schluss kämen.

Mithilfe von Software-Programmen könnten die Qualität der Aufnahmen verbessert und Details kenntlich gemacht werden, heißt es in der "Leipziger Volkszeitung". Demnach ist auf einem der Videos ein aufgeregter Gil Ofarim am Check-in zu sehen - jedoch keine Kette mit Davidstern. Die Aufnahmen hätten aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Ton.

Ofarim: "Es geht hier nicht um die Kette"

Mit den Vorwürfen konfrontiert sagte Ofarim der "BamS", es gehe nicht darum, ob die Kette im Hotel zu sehen war. "Es geht darum, dass ich antisemitisch beleidigt worden bin." Der Satz, der fiel, sei von hinten gekommen, jemand habe ihn also erkannt. "Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres."

Wie die "BamS" weiter berichtet, hat die Leipziger Polizei, die in dem Fall ermittelt, inzwischen "ernst zu nehmende Zweifel" am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse. In einer Vernehmung habe Ofarim gesagt, er wisse nicht mehr sicher, ob er die Kette an jenem Abend sichtbar trug.

Der Fall hatte Anfang des Monats hohe Wellen geschlagen, das Leipziger Westin-Hotel beurlaubte zwei seiner Mitarbeiter. Ofarim erstattete vergangene Woche Anzeige.