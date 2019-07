Verteidigungsministerium Von der Leyen kündigt Rücktritt an

Ursula von der Leyen will unabhängig vom Ausgang der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin als Verteidigungsministerin zurücktreten. Auf Twitter kündigte sie an, dass dies am Mittwoch der Fall sein werde.

Von Christian Feld, ARD-Hauptstadtstudio

Egal wie die Wahl des neuen EU-Kommissionsvorsitzes morgen in Straßburg ausgeht: Die Kandidatin von der Leyen will als Verteidigungsministerin zurücktreten. Am Mittwoch lege sie das Amt nieder, kündigte sie auf Twitter an.

Erheblicher Widerstand im EU-Parlament

Von der Leyen will Präsidentin der EU-Kommission werden. Dagegen gibt es erheblichen Widerstand im EU-Parlament, das morgen Abend ab 18 Uhr abstimmen will.

Die CDU-Politikerin gehört seit 2005 der Bundesregierung an. Sie war zunächst Familien-, dann Arbeitsministerin. Seit 2013 hat sie als erste Frau das Verteidigungsministerium inne.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Juli 2019 um 17:00 Uhr.