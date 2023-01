Verteidigungsministerium Der heißeste Stuhl im Kabinett Stand: 16.01.2023 04:27 Uhr

Der Ministerposten im Verteidigungs-Ressort gilt als einer der schwierigsten überhaupt. Zahlreiche Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber scheiterten daran - oder an sich selbst. Eine Skandal-Chronik.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Rudolf Scharping

Rudolf Scharping nach seiner Entlassung als Verteidigungsminister Bild: dpa/dpaweb

Als Christine Lambrecht ihr verunglücktes Silvestervideo veröffentlichte, fühlten sich manche Kritiker an den früheren SPD-Chef erinnert: Auch Rudolf Scharping warf man instinktlose Tapsigkeit vor, weil er sich von der Illustrierten "Bunte" mit seiner Lebensgefährtin Gräfin Pilati auf Mallorca im Pool planschend ablichten ließ. Während die Bundeswehr kurz vor einem Auslandseinsatz in Mazedonien stand. Trotz des unvermeidlichen Ansehensverlustes Scharpings bei der Truppe zog Kanzler Gerhard Schröder die Reißleine erst sehr viel später: Wegen zweifelhafter Geschäfte Scharpings mit einem PR-Unternehmer.

Franz-Josef Jung

Franz Josef Jung als Verteidigungsminister in Prizren Bild: picture-alliance/ dpa

Das Wort "Krieg" kam dem CDU-Politiker im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr in seiner Amtszeit nie über die Lippen. Auch dann nicht, als die Deutschen im Jahr 2009 fast täglich von den Taliban in gefährliche Gefechte verwickelt wurden. Dass dann auf deutschen Befehl hin US-Jets zwei von den Extremisten entführte Tanklaster in Kundus bombardierten und zahlreiche Zivilisten starben, erzeugte in der deutschen Öffentlichkeit eine gewaltige psychologische Schockwelle. Franz-Josef Jung trat wegen zahlreicher Kommunikationspannen rund um den Kundus-Luftangriff nachträglich zurück - als er schon ins Arbeitsministerium gewechselt war.

Karl-Theodor zu Guttenberg

Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg sitzt auf dem Flug in das Feldlager der Bundeswehr in Kundus in einem Hubschrauber (Archivfoto vom 16.07.2010)

Der Freiherr und CSU-Politiker erfreute sich in der Truppe großer Beliebtheit. Auch weil er, anders als sein Vorgänger, offen von "Krieg" in Afghanistan und damit den Soldaten aus der Seele sprach. Doch weil ans Licht kam, dass zu Guttenberg sich für seine Doktorarbeit zahlreiche Passagen und ohne dies kenntlich zu machen aus anderen Publikationen zusammenkopiert hatte, musste er nach nicht einmal eineinhalb Jahren zurücktreten. Was in der Rückschau bleibt, ist die Aussetzung der Wehrpflicht und ein strikter Kurs des Kürzens und Sparens bei der Truppe - was vor allem zu Guttenbergs Nachfolgerinnen von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und Lambrecht auszubaden hatten, die nach der russischen Krim-Annexion mühsam umsteuern mussten.

Thomas de Maizière

Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maiziere auf der Trauerfeier für den in Afghanistan getöteten Soldaten Hauptfeldwebel Tobias Lagenstein im Jahr 2011. Bild: dpa

Vom Innen- ins Verteidigungsressort – und dann wieder zurück. So liest sich der Ministerlebenslauf des CDU-Politikers. Auch wenn Thomas de Maizière ein Rücktritt erspart blieb - völlig unbeschadet überstand auch er die Zeit als Verteidigungsminister nicht: Was vor allem an dem lag, was Medien damals als „Drohnen-Debakel“ bezeichneten. De Maizière stoppte das längst angelaufene Euro-Hawk-Programm, weil sich herausstellte, dass die Drohne wegen fehlender Anti-Kollisions-Software ohne horrende Mehrkosten gar keine Zulassung für den deutschen Luftraum bekommen würde. Da aber waren schon Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe investiert beziehungsweise versenkt worden.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen auf der ''Gorch Fock'' Bild: dpa

Die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums hatte es von Anfang an nie leicht und machte sich darüber hinaus auch selbst das Leben noch ein bisschen schwer: Dass die CDU-Politikerin der Bundeswehr wegen rechter Umtriebe von Soldaten pauschal ein "Haltungsproblem" unterstellte, empfand man in der Truppe als ungerecht. Als ebenso nobel wie notwendig hingegen wurde zunächst von der Leyens Versuch gewürdigt, das träge Beschaffungswesen zu beschleunigen, marode Panzer, Jets, Schiffe schneller zu ersetzen, Doch dabei schoss sie weit über’s Ziel hinaus. Das Ministerium schloss Verträge mit externen Beratern, die nicht nur Millionen-Kosten verursachten, sondern auch gegen Vergaberecht verstießen. Von der Leyen brockte sich damit einen Untersuchungsausschuss ein. In dem sie allerdings erst aussagen musste, als sie bereits zur EU-Kommissionschefin nach Brüssel befördert worden war. Ihre Nachfolgerin und CDU-Parteifreundin Kramp-Karrenbauer distanzierte sich schnell vom von der Leyen-Kurs. Man werde bei der Beschaffung wieder mehr auf die Kräfte im eigenen Haus setzen, betonte sie. Dass hier auch heute dringend weiter Beschleunigungs- und Reformbedarf besteht, leugnet niemand. Gerade angesichts des 100-Milliarden-Pakets für die Bundeswehr.