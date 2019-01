Tonnen von Müll landen jährlich achtlos auf Gehwegen, an Straßenrändern und in der Natur. Großes Problem: Zigarettenkippen. An der Ostseeküste ist die Verschmutzung durch Kippen besonders groß.

Rauchen schadet nicht nur der Gesundheit, sondern belastet auch die Umwelt: Ein Drittel (35 Prozent) des unachtsam weggeworfenen Mülls in Deutschland besteht aus Zigarettenkippen. Wie aus einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervorgeht, besteht fast ein Zehntel (neun Prozent) des Mülls an der deutschen Ostseeküste aus weggeworfenen Zigaretten. Damit landeten Zigarettenfilter auf Platz zwei der häufigsten Müllfunde an der Ostsee.

Zigarettenstummel: Eine unterschätzte Gefahr

nachtmagazin 01:00 Uhr, 13.10.2018, Frido Essen, RB





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-458881~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mikroplastik und Nikotin im Wasser

Der Filter besteht aus Kunststoff, der sich in der Natur nur sehr langsam zersetzt und sich in Boden und Wasser und der Nahrungskette anreichert. Das Mikroplastik aus den Filtern lässt sich bereits im ewigen Eis nachweisen. Die Europäische Kommission listet Zigarettenkippen auf dem ersten Platz der Obergruppe "Kunststoffe", die die Meere verschmutzen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Zudem gelangen die in den Kippen enthaltenen Schadstoffe wie Nikotin ins Wasser oder werden durch Regen in Böden sowie Grund- und Oberflächenwasser gespült. Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass sie über diesen Pfad auch in die Nahrungskette gelangen", schreibt das Bundesumweltministerium. Beeinträchtigungen des Trinkwassers seien der Bundesregierung aber nicht bekannt.

Auch ein Zusammenhang zwischen achtlos weggeworfenen Zigaretten und Nikotinvergiftungen bei Kindern lasse sich aufgrund fehlender Daten nicht herstellen, hieß es. Zwischen 1990 und 2017 erfasste das Bundesinstitut für Risikobewertung 128 Fälle solcher Vergiftungen bei Kindern bis 13 Jahren.

Mehr zum Thema EU einig über Verbot von Einwegplastik

Muss die Tabakindustrie die Entsorgung zahlen?

Bisher entsorgte die öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft die unsachgemäß weggeworfenen Zigarettenstummel, heißt es in dem Dokument. "Die Kosten werden letztlich über die Abfallgebühren auf die Allgemeinheit umgelegt." Kritik an der Finanzierung der Entsorgung kam von der Grünen-Politikerin Kirsten Kappert-Gonther. "Die Hersteller von Zigaretten müssen an den Kosten der Umweltfolgen beteiligt werden, damit die Kosten nicht auf die Allgemeinheit umgelegt werden", sagte die Bundestagsabgeordnete.

Das hatte im Dezember auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze gefordert. In einem Interview brachte sie ins Gespräch, die Hersteller von Zigaretten an der Reinigung von Stränden oder Parks zu beteiligen. Wer Wegwerfartikel wie Zigaretten herstelle, werde künftig mehr Verantwortung für den Müll übernehmen müssen, sagte die SPD-Politikerin.

Das unachtsame Wegwerfen von Zigaretten gilt in Deutschland als Ordnungswidrigkeit. Die Kommunen können Raucher mit Bußgeldern belegen, wenn diese ihre Kippen nicht in Mülleimern entsorgen.