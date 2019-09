In vielen Bereichen ist der CO2-Ausstoß gesunken - beim Verkehr nicht. Minister Scheuer hat ein Konzept erarbeitet, wie Deutschland auch hier seine Klimaziele erreichen soll. Kostenpunkt laut "SZ": 75 Milliarden Euro.

Die Bundesregierung will laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag einsetzen, um die Verkehrswende voranzubringen. Das geht laut der Zeitung aus einem Konzept von Verkehrsminister Andreas Scheuer hervor, das als Vorlage für die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am 20. September dienen soll. Insgesamt werden die Kosten für die Umsetzung der Klimapläne bis 2030 mit bis zu 75 Milliarden Euro angegeben.

Konkret ist vorgesehen, das Geld für die Förderung von Elektroautos und alternativen Kraftstoffen sowie den Ausbau von Bussen, Bahnen und Radwegen einzusetzen. Demnach sollen im Jahr 2030 in Deutschland sieben Millionen Elektroautos verkehren. Dabei helfen soll laut "SZ" unter anderem eine Kaufprämie für Elektroautos von bis zu 4000 Euro, wenn das Auto unter 30.000 Euro kostet. Damit wolle die Regierung den Markt für kleine E-Autos beleben.

Alternative Kraftstoffe aus Abfall

Bis 2030 solle zudem eine Lade-Infrastruktur für bis zu zehn Millionen elektrische Autos entstehen. Parallel sollten weitere Milliarden in die Entwicklung alternativer Kraftstoffe fließen, auch für den Güterverkehr. Diese Kraftstoffe könnten etwa aus Abfall- oder Reststoffen und weniger aus Nutzpflanzen wie etwa Raps gewonnen werden.

Bei der Bahn sollen bis 2030 bis zu 20 Milliarden Euro investiert werden, um das Schienennetz zu modernisieren und Signa und Stellwerke zu digitalisieren. Das soll die Voraussetzung für den "Deutschland-Takt" schaffen, bei dem deutlich mehr Züge unterwegs sein sollen als heute. Güterzüge sollen zudem länger werden als heute um Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern.

Grüne: "Prämien-Orgie" verbrennt Steuergelder

Für den Nahverkehr in Städten schwebt Scheuer vor, das Netz von U-, S- und Straßenbahnen auszubauen und mehr Busse mit modernen Antrieben einzusetzen. Zudem sollen Radwege ausgebaut werden - das aber nicht nur in den Städten sondern auch auf dem Land.

Skeptisch äußerte sich auch der Umweltverband Greenpeace. Die "Prämien-Orgie" verbrenne Milliarden an Steuergeldern, schaffe aber nicht mal die Hälfte der nötigen CO2-Reduktion, warnte Greenpeace-Verkehrsexperte Tobias Austrup in der "SZ".

Am 20. September will das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel ein großes Maßnahmenpaket vorlegen, damit Deutschland nationale und international verpflichtende Klimaziele bis 2030 einhalten kann. Während in anderen Bereichen - wie etwa der Industrie - ein Rückgang der CO2-Emissionen erreicht werden konnte, liegen diese im Verkehrssektor immer noch etwa auf dem Niveau von 1990. Heute Abend treffen sich die Spitzen von Union und SPD, um Kompromisse für die Sitzung am 20. September auszuloten.

Etat für 2020 sieht 6,8 Milliarden Euro für die Schiene vor

Gesten hatte Verkehrsminister Scheuer in den Haushaltsberatungen des Bundestags seine Planungen für das kommende Jahr vorgestellt. Im Haushalt für das Jahr 2020 sind demnach 29,8 Milliarden Euro für das Verkehrsressort eingeplant. Die meisten Ausgaben - 10,81 Milliarden Euro - gehen in die Bundesfernstraßen, also Autobahnen und Bundesstraßen. Davon fließen nach Angaben des Bundestags 9,6 Milliarden Euro in den Bau, die Erhaltung und den Betrieb der Straßen, knapp 400 Millionen Euro mehr als 2019 - also um zum Beispiel Schlaglöcher zu beseitigen oder Brücken zu sanieren.

Für die Schienenwege sollen die Ausgaben im Verkehrsetat laut Entwurf um 1,2 Milliarden Euro auf 6,8 Milliarden Euro steigen. 1,5 Milliarden Euro davon sind Baukostenzuschüsse für Investitionen in den Neu- und Ausbau von Schienenwegen, etwas weniger als im Vorjahr. Das meiste Geld fließt in den Erhalt des zum Teil maroden Schienennetzes.

Scheuer setzt bei Klimazielen auf Förderprogramme

Alex Krämer, ARD Berlin

