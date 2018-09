Die SPD hat ihre Forderung nach einer Entlassung von Verfassungsschutzchef Maaßen bekräftigt. Nach SPD-Chefin Nahles verlangt nun auch Ministerpräsidentin Dreyer Maaßens Entlassung. Kritik an der Personalie kommt auch aus der CDU.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat im Koalitionsstreit über Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Handeln aufgerufen. "Maaßen ist nicht irgendein Beamter einer nachgeordneten Behörde, er ist der Präsident der wichtigsten Sicherheitsbehörde in unserem Land", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der "Bild am Sonntag". "Deswegen ist für uns ganz klar, dass Maaßen nicht mehr der richtige Mann für dieses wichtige Amt ist."

Die SPD hält damit den Druck in dem Streit aufrecht. Sie pocht wegen umstrittener Aussagen Maaßens zu ausländerfeindlichen Vorfällen in Chemnitz auf seine Ablösung. Außerdem zweifelt sie an seiner Eignung im Kampf gegen rechtsextreme Tendenzen.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, bezweifelte, dass es rechtsextremistische Hetzjagden während der Demonstrationen in Chemnitz gegeben hat.

"Anspruch nicht gerecht geworden"

Auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) warf Maaßen vor, sein Amt nicht angemessen auszuüben. "Alle, die jetzt im Land Verantwortung tragen, insbesondere in den Verfassungsorganen, müssen unsere liberale Demokratie klar und unmissverständlich gegen die Feinde unserer Verfassung verteidigen", sagte Prien der "Welt am Sonntag". Herr Maaßen sei diesem Anspruch zuletzt nicht gerecht geworden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef, Bernd Althusmann, übte ebenfalls Kritik an der Personalie. Der "Welt am Sonntag" sagte Althusmann, Maaßen habe unbestritten einen ernsthaften Fehler gemacht. "Eine glaubwürdige Entschuldigung von Herrn Maaßen wäre jetzt angebracht." Sollten sich jedoch weitere Vorwürfe bestätigen, so Althusmann laut der Zeitung, müsste der Sachverhalt neu bewertet werden.

Maaßens oberster Dienstherr, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), sieht für dessen Entlassung keine Veranlassung. Am Dienstag wollen Merkel, Seehofer und Nahles erneut über den Streit beraten. Ein Gespräch der Koalitionsspitzen hatte zuletzt keine Lösung gebracht.