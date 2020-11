Klage gegen Triage "Dann werde ich abgehängt"

Hohe rechtliche Hürden

"Es wird zumindest nicht ganz einfach, am Ende in Karlsruhe Erfolg zu haben", sagt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam zu der Klage, "was natürlich nicht daran liegt, dass das Anliegen unberechtigt wäre." Es gebe hohe rechtliche Hürden, wenn das Verfassungsgericht die Politik zu einer ganz bestimmten Maßnahme verpflichten soll. "Wenn jemand in Karlsruhe mehr Schutz für eine bestimmte Gruppe von Menschen einklagen will, hat das Gericht in anderen Fällen schon häufig gesagt: Da ist erstmal die Politik am Zug. Und die hat viel Spielraum, wie sie den Schutz der Gruppe genau ausgestaltet. Was das für diesen konkreten Fall in einer Pamdemie genau bedeutet, ist aber offen."

Grundsätzlich, so Bräutigam, dauerten Entscheidungen am Bundesverfassungsgericht wegen der vielen Verfahren dort oft sehr lange, manchmal sogar mehrere Jahre. "Den Richterinnen und Richtern wird aber bewusst sein, dass der Faktor Zeit in diesem Fall hier wegen der Pandemie eine sehr wichtige Rolle spielt. Das kann die Sache deutlich beschleunigen."