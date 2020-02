Vorsitz und Kanzlerkandidatur Taktik und Termine bei der CDU

Einer hat sich angeblich schon entschieden - was aber hieße ein Kandidat Merz für Kanzlerin Merkel Merkel? Und gibt es bald ein "Frühstück in Aachen"? Wie es bei der CDU jetzt weitergehen könnte - ein Überblick.

Ist es politisches Mikado? Verliert, wer zuerst seine Kandidatur für den Vorsitz der CDU und die Kanzlerkandidatur anmeldet - oder hat er einen Startvorteil? In der Partei wird ein Nachfolger für Annegret Kramp-Karrenbauer gesucht, und noch vor der Entscheidung über den neuen Vorsitzenden soll Klarheit über den Kanzlerkandidaten der Union geschaffen werden. So hat es die scheidende Vorsitzende bei ihrer Rücktrittsankündigung am vergangenen Montag dargelegt, und seitdem wartet die Partei auf die ersten Kandidaten. Ex-Fraktionschef Friedrich Merz hat sich angeblich schon entschieden, anzutreten - es wäre ein Entschluss, der niemanden überraschen würde. Der Sauerländer selbst hält sich vorerst bedeckt und warnt nur vor "Hektik" bei der Entscheidungsfindung. Doch viele weiteren Schritte bis zur Entscheidung sind noch unklar - ebenso wie die Haltung mutmaßlicher Merz-Konkurrenten.

Spahn dagegen, der im Frühjahr 40 wird, könnte noch abwarten. In der Partei hat er durch seine Kandidatur 2018 und seine Amtsführung als Minister noch einmal deutlich an Ansehen gewonnen. In Berlin kursieren deshalb allerlei Spekulationen über mögliche Arrangements, die vor allem darum kreisen, wie Merz und Spahn eingebunden werden, falls Laschet Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat wird. Gemunkelt wird über die Berufung von Merz zum Wirtschaftsminister in einem Kabinett Laschet und die Beförderung von Spahn zum Unions-Fraktionsvorsitzenden. Der derzeitige Fraktionschef Ralph Brinkhaus könnte dann ebenfalls ein Ministeramt kommen. Aber, wie gesagt: alles Spekulationen.

Bis zur Mitte kommender Woche will Kramp-Karrenbauer nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen Gespräche mit Interessenten für den Parteivorsitz führen. Sie hatte angekündigt, sie werde den Prozess der Suche nach einem neuen CDU-Vorsitzenden "von vorne" führen und dies gemeinsam mit Söder auch beim Thema Kanzlerkandidatur tun. Ihre Vorstellung: eine Entscheidung bis Ende des Jahres herbeiführen. Ein langer Zeitraum in der Politik, noch länger als die Suche der SPD nach einem neuen Spitzenduo - dass dieser Plan durchzuhalten ist, bezweifeln viele in der Union.

Nein, einen offiziellen "Fahrplan" gibt es bislang nicht. Es zeichnen sich aber Abläufe und Fristen ab. Kramp-Karrenbauer nimmt an diesem Wochenende an der Münchner Sicherheitskonferenz teil und dürfte dort auch CSU-Chef Markus Söder begegnen. Einen festen Termin gibt es bislang nicht. Schwer vorstellbar, dass beide bei einem Treffen nicht über das weitere Vorgehen sprechen.

Da der Zeitplan für die Wahl des neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten noch ungewiss ist, gibt es noch keine konkreten Planungen. Ein neuer Parteivorsitzender müsste aber von einem Parteitag gewählt werden. Der nächste reguläre steht Ende des Jahres in Stuttgart an. Sollte schon vorher ein Sonderparteitag einberufen werden, wäre dafür ein formeller Beschluss des CDU-Vorstands nötig. Die nächste reguläre Sitzung des Gremiums ist am 24. Februar - Rosenmontag. Parteivize Laschet, der an diesem Tag als Ministerpräsident traditionell auf einem Mottowagen in einer rheinischen "Hochburg" unterwegs ist und Blumen und Naschwerk in die Menge wirft, dürfte also an dem Treffen nicht teilnehmen. Das könnte gegen einen Beschluss zu diesem Zeitpunkt sprechen.

Ein Parteitag könnte frühestens acht Wochen nach einem solchen Beschluss stattfinden, also frühestens Ende April. An dem regulär für Anfang Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart will die CDU festhalten - dort soll unter anderem das neue Grundsatzprogramm der Partei beschlossen werden, dessen Überarbeitung Kramp-Karrenbauer in den Mittelpunkt ihrer Arbeit als Parteivorsitzende gestellt hatte.