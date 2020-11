Berlin Auto dringt zum Tor des Kanzleramts vor

In Berlin ist offenbar ein Auto bis zum Tor des Bundeskanzleramtes vorgedrungen. Auf Bildern ist zu sehen, dass das Fahrzeug mit Schriftzügen versehen ist. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Ein Fahrzeug ist in Berlin bis vor das Tor des Bundeskanzleramts gefahren. Das sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtengentur dpa. Die Hintergründe seien noch unklar. Von Verletzten sei zunächst noch nichts bekannt. Dutzende Polizisten und ein Feuerwehrauto sind vor Ort.

Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen, schreibt die Berliner Polizei auf Twitter. "Ein Auto steht am Tor des Gebäudes - Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat", heißt es in der Nachricht.

Auto mit Schriftzügen versehen

Auf Fotos in den sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, ist ein Auto mit der Aufschrift "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" zu sehen.

Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie die Polizei einen Kombi am Tor inspiziert, auf dessen rechter Seite die Worte "Stop der Globalisierungs-Politik" geschrieben stehen.

Ein Auto mit der Aufschrift "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" vor dem Bundeskanzleramt in Berlin.

Bund und Länder entscheiden über Corona-Maßnahmen

Bundeskanzlerin Merkel hält heute eine Videokonferenz mit Vertreten von Bund und Ländern ab, um über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns und weitere Schritte zur Bekämpfung der Pandemie zu entscheiden.