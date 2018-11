In der hitzigen Debatte über den UN-Migrationspakt hat sich Bundesinnenminister Seehofer für dessen Annahme ausgesprochen. Auch CSU-Politiker Dobrindt sieht mehr Vor- als Nachteile in dem Abkommen.

Der UN-Migratiospakt enthält nach Meinung von Bundesinnenminister Horst Seehofer mehrere wichtige Punkte und sollte deshalb angenommen werden. Das sagte Seehofer bei der Haushaltsdebatte im Bundestag. Er appellierte an die Abgeordneten, Ja zum Migrationspakt zu sagen.

Er nannte mehrere Verpflichtungen im Abkommen, darunter zur Bekämpfung von Schleuserbanden und zur Rücknahme von Migranten durch die Herkunftsstaaten. Er erfahre täglich, wie schwer Rückführungen seien. Diese Verständigung im Pakt sei für ihn daher "so wertvoll".

Dobrindt: Mehr Vorteile als Nachteile

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach sich für den Pakt aus. "Es ist sehr klar, dass es keine Rechtswirkung auf unser nationales Recht gibt", sagte er. Der Pakt habe für Deutschland mehr Vorteile als Nachteile.

Dobrindt forderte deshalb "eine klare Abgrenzung zu den Populisten und zu denen, die falsche Wahrheiten versuchen zu verbreiten". Dass sich etwa Österreichs Regierung gegen den zwei Jahre lang verhandelten Migrationspakt ausgesprochen hat, erklärte Dobrindt damit, dass dies offenbar der Wunsch des rechtspopulistischen Koalitionspartners FPÖ in Wien gewesen sei.

Dobrindt unterstützt den Pakt.

Ängste "nicht berechtigt"

Dobrindt stellt sich damit gegen Politiker wie den CSU-Abgeordneten Peter Ramsauer, aber auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der notfalls eine Verschiebung der deutschen Zustimmung zu dem Pakt gefordert hatte. Eine öffentliche Debatte sei sicher wichtig, sagte Dobrindt, die Ängste aber nicht berechtigt.

Die Unions-Bundestagsfraktion wolle in der kommenden Woche einen Antrag einbringen, damit das Parlament zu dem Pakt Stellung bezieht. Anders als die CDU-Politiker Spahn und Carsten Linnemann hält Dobrindt eine Beschäftigung eines Parteitages mit dem Thema für unnötig.

Ein "Gefühl des Unwohlseins"

Spahn will beim Bundesparteitag der CDU Anfang Dezember über den Migrationspakt abstimmen lassen. Er plädierte für eine gründliche Debatte ohne Zeitdruck. "Solange dieses Thema gemeinsam mit der Bevölkerung nicht geklärt ist, sollten wir diesem Pakt auch nicht zustimmen", sagte er dem Magazin "Cicero". Er warnte, wenn der Pakt "trotz eines bei den Bürgern weit verbreiteten Gefühls des Unwohlseins" angenommen werde, sitze darin "der Keim für einen weiteren massiven Vertrauensverlust". "Notfalls" solle Deutschland den Pakt später annehmen.

Der Parteitag findet am 7. und 8. Dezember statt. Der UN-Pakt soll bei einer UN-Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko offiziell angenommen werden. In der Diskussion über den Text war immer wieder kritisiert worden, die Bundesregierung habe das Abkommen im Vorfeld nicht ausreichend kommuniziert und so der AfD das Feld für Falschinformationen überlassen.