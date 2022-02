Indirekte Hilfe für die Ukraine 400 Panzerfäuste freigegeben Stand: 26.02.2022 17:48 Uhr

Die Bundesregierung ändert offenbar ihre Politik bei Waffenexporten in die Ukraine: Nach übereinstimmenden Medienberichten dürfen die Niederlande 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion in das Kriegsgebiet liefern.

Die Bundesregierung weicht ihr Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine offenbar auf. Deutschland sei einverstanden, dass die Niederlande 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion an die Ukraine weitergeben, erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen. Auch ein EU-Diplomat bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters die Information. Kanzler Olaf Scholz hatte bisher eine Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine ausgeschlossen.

Für den Weiterverkauf deutscher Waffen an dritte Staaten gilt die Regelung der Endverbleibserklärung: Wer Rüstungsgüter aus Deutschland weiterverkauft, muss die Bundesrepublik um Genehmigung bitten.

Bekannt war bislang, dass die Bundesregierung die Weitergabe deutscher Haubitzen von Estland an die Ukraine blockiert. Ursprünglich hatte die Bundesrepublik die Artilleriegeschütze vom Typ D-30 aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR an Finnland abgegeben, von dort ging ein Teil nach Estland. Estland hatte Medienberichten zufolge schon im Dezember bei der Bundesregierung um Genehmigung gebeten, bislang wurde sie nicht erteilt.

Internationaler Druck auf Deutschland

Zuvor war der internationale Druck auf Deutschland gewachsen, die Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu überdenken. Unter anderem hatte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki "Egoismus" im Ukraine-Konflikt vorgeworfen. Die 5000 Schutzhelme, die Berlin der Ukraine zugesagt hatte, bezeichnete der polnische Ministerpräsident als "eine Art Witz". Die Ukraine brauche "richtige Hilfe", also "Waffen". Die Ukrainer kämpften nicht nur für sich selbst, "sie kämpfen auch für uns. Für unsere Freiheit, unsere Souveränität. Damit wir nicht die Nächsten sind, die an die Reihe kommen", betonte er.

Russlands Regierung warf der Politiker der nationalkonservativen Partei PiS vor, "die Welt, wie wir sie kennen, zerstören zu wollen". Der Westen müsse deshalb "jetzt handeln". Warschau wirbt in der EU und der NATO seit langem für eine harte Haltung gegenüber Russland.

Bei einer von Konferenz unter britischer Führung hatten mehrere Staaten der Ukraine militärische Unterstützung zugesagt. Rund zwei Dutzend Staaten hätten bei einer Geberkonferenz dem angegriffenen Land "militärische und humanitäre Hilfe" zugesagt, hieß es aus London. Man erwäge jede Option, um Kiew in seiner Verteidigung gegen "Präsident Putins grundlose und illegale Invasion" zu unterstützen, teilte das britische Verteidigungsministerium per Twitter mit. "Ich freue mich, dass weitere Verbündete defensive und humanitäre Hilfe angeboten haben", twitterte Premierminister Boris Johnson. Einem Bericht des britischen Senders Sky-News zufolge waren an der Konferenz auch die USA und mehrere Länder beteiligt, die nicht der NATO angehören.