Sorgen der Generationen Kommt der Krieg auch zu uns? Stand: 12.03.2022 12:48 Uhr

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine rufen bei älteren Menschen schmerzhafte Erinnerungen hervor - Ängste, Sorgen. Die junge Generation, die bisher keinen Krieg in Europa kannte, wird mit einem neuen Gefühl konfrontiert.

Von Julia Henninger, Donna Doerbeck und Tim Kukral, SWR

Christian Hoppe ist in Dessau aufgewachsen. Im März 1945 erlebte er die Zerstörung der Stadt. Damals war er noch ein Kind. "Das Dramatischste waren die Bombenangriffe. Also angefangen mit dem Sirenengeheul", erzählt der 86-Jährige. "Das haben wir alle noch im Ohr."

Gemeinsam mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims des Nikolaus-Cusanus-Hauses in Stuttgart sitzt Hoppe am Tisch. Sie sprechen über die Zeit damals. Der Fernseher steht direkt neben ihnen, in den Nachrichten sind Bilder aus der Ukraine zu sehen. Sie hätten nicht gedacht, dass sie nochmal einen Krieg auf europäischem Boden erleben, erzählen sie. Erinnerungen kommen hoch.

Erinnerungen der Kriegsgeneration

"Der Bombenangriff dauerte etwa 45 Minuten", sagt Hoppe. "Pausenlose Explosionen. Wir gingen die Straße entlang. Nachts, es war hell, weil aus den Wohnhäusern die Flammen schlugen." Sylvia Bardt sitzt neben ihm. Als sie vom Krieg in der Ukraine erfahren habe, habe sie ein Gefühl gehabt, als würde ihr jemand in den Bauch hauen, sagt die 83-Jährige. "Der Schreck, sozusagen."

Als sie sechs Jahre alt war, sei sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus Posen im heutigen Polen geflohen. Bei Magdeburg seien sie in einen Tieffliegerangriff geraten. "Ich hatte eine weiße Kaninchenfellmütze auf, mein ganzer Stolz. Und das sahen diese Flieger", sagt sie. "Ich merkte, die schießen um mich, das war wie ein Kreis. Dann war das vorbei. Die Erwachsenen sagten: Jetzt kannst du aufstehen. Und ich blieb liegen. Ich konnte nicht aufstehen."

Der Krieg - Thema in den Schulen

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims haben den Krieg selbst erlebt. Für die jüngeren Generationen in Europa ist Krieg dagegen bisher meist abstrakt, unvorstellbar. So wie für die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuglin-Schule in Ditzingen. In der Klasse 3b habe es nach den Faschingsferien nur ein Thema gegeben, sagt Lehrerin Esther Dörnemann. Normalerweise würden die Kinder vom Urlaub erzählen, diesmal sei es anders gewesen.

"Ich habe in den Nachrichten die und die Bilder gesehen. Hast du das auch gesehen und hast du das auch gehört?", schildert Dörnemann die Reaktionen. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen habe sie mit den Kindern über das Thema Krieg gesprochen. Sie hätten viel erklärt und auch versucht, Ängste zu nehmen.

Auch an diesem Tag besprechen sie im Sitzkreis,was die Kinder umtreibt. "Meine große Frage ist ja: Warum will Putin immer mehr?" fragt eine Schülerin. Ihr Mitschüler sagt: "Als ich den Krieg dann gesehen hab, dann wollte ich einfach nicht mehr Spiele spielen, weil ich dann halt traurig wurde. Putin muss wieder Frieden machen."

"Die Menschen haben ein Bedürfnis darüber zu reden"

Psychologin Susanna Hartmann-Strauss kennt solche Ängste. In ihrer Praxis in Calw sei der Krieg in der Ukraine mittlerweile in jedem Therapiegespräch ein Thema. "Die Menschen haben das Bedürfnis, darüber zu reden", sagt sie. "Es gibt zwei Gruppen: Die einen, die schon Kriegserlebnisse in ihrem Leben hatten, also etwa die ältere Generation, Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Syrien", so Hartmann-Strauss. Bei denen würden Erlebnisse aktiviert, die normalerweise verdrängt werden. Das sei mit den Bildern aus der Ukraine nicht mehr möglich.

Die andere Gruppe habe noch keinen Krieg erlebt. Für diejenigen sei Krieg bisher etwas Abstraktes. "Durch die geographische Nähe wird der Krieg plötzlich konkret und der Gedanke 'das hat nichts mit mir zu tun' funktioniert nicht mehr." Wer Ängste wegen des Krieges habe, sollte diese anerkennen und klar aussprechen, rät die Psychologin. Das hätte bereits eine heilende Wirkung. Außerdem sei es wichtig, mit anderen darüber zu reden. "Dann merke ich, dass meine Sorgen und Ängste nicht verrückt sind, dass es anderen auch so geht und ich mit meinen Gedanken nicht allein bin."

"Angst gehört zum Leben dazu"

Mazda Aldi, Stressforscher an der Charité in Berlin, sagt: "Angst ist etwas Normales und gehört zu unserem Leben dazu. Die Angst, die uns belastet, ist diejenige, die wir nicht mehr kontrollieren können, aus der wir uns nicht befreien können." Diese Ohnmacht, das Gefühl sich nicht mehr selbst beruhigen zu können, beobachtet Aldi vor allem bei jüngeren Menschen.

Ein Grund dafür: übermäßiger Nachrichtenkonsum. Der sei ein Versuch, wieder Kontrolle über die Situation zu erlangen. "Was aber dann in Wirklichkeit passiert, ist, dass das Thema allgegenwärtig ist", sagt Aldi. Das steigere eher das Angst- und das Bedrohungsgefühl.

Auch Hartmann-Strauss rät, zu hinterfragen: Wie viele Nachrichten schaue ich und wo bekomme ich verlässliche Informationen? Und sie rät zu einer klaren Trennung: "Was erleben die Menschen dort in der Ukraine und was erlebe ich hier in Deutschland? Das ist nicht meine momentane Lebenswelt, sondern die der anderen. Ich bin heute und hier in Sicherheit."

Dem Krieg etwas entgegensetzen

Hoffnung statt Angst - das ist das Motto im Nikolaus-Cusanus-Haus. Jeden Abend füllt sich die Kapelle des Seniorenheims zum Friedensgebet für die Ukraine. "Man fühlt die eigene Hilflosigkeit. Und möchte irgendwie doch was tun, auch in der Gemeinschaft", sagt Albrecht Strebel.

"Wir sind ja alle nicht mehr jung und haben keine brillanten Stimmen. Aber wenn hier 30 Menschen einen Kanon singen, dann ist das groß, das ist stark", sagt Silvia Bardt. Diese Stärke wollen sie dem Krieg entgegensetzen, damit es nie wieder so kommt wie früher.