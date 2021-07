Flutkatastrophe "Jede Stunde neue Hiobsbotschaften"

Mehr als hundert Tote, weiterhin viele Vermisste - Politiker und Experten rechnen damit, dass die Opferzahlen noch steigen. Während vielerorts das Wasser langsam zurückgeht, ist die Lage an den Talsperren in NRW weiter kritisch.

Die durch Starkregen ausgelösten Überschwemmungen und Erdrutsche im Westen Deutschlands haben bislang mindestens 103 Menschen das Leben gekostet. Mit dem Voranschreiten der Bergungsarbeiten steigt die Zahl der Toten weiter an. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerten die Sorge, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen werde. Bereits jetzt übersteigt sie deutlich die Zahl der Toten beim sogenannten Jahrhunderthochwasser von Elbe und Donau 2013. Damals waren 21 Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 60 Tote in Rheinland-Pfalz

Nach Dreyers Worten hat die Katastrophe unzählige Menschen schwer traumatisiert. "Das Leid nimmt heute dramatisch zu, weil wir jede Stunde neue Hiobsbotschaften bekommen", sagte sie in Mainz. Mittlerweile seien allein in Rheinland-Pfalz mindestens 60 Todesopfer zu beklagen. Viele Anwohner würden noch immer vermisst.

Besonders tragisch sei die Situation in Sinzig, wo zwölf Bewohner einer Behinderteneinrichtung ertranken. "Das ist ganz, ganz schrecklich, wenn man nur eine Sekunde lang daran denkt, dass in einem Wohnheim so viele Menschen umgekommen sind", sagte Dreyer. Nach Angaben des SWR war das Erdgeschoss der Lebenshilfe-Einrichtung in der Nacht zum Donnerstag innerhalb weniger Minuten komplett überflutet worden. Den Mitarbeitern sei es nicht mehr gelungen, die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

In den Überschwemmungsgebieten gehen die Bergungs- und Aufräumarbeiten weiter. Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) berichtete, nach dem Ablaufen des Wassers aus Kellern oder dem Leerpumpen würden immer wieder Tote gefunden.

Allein im Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz gelten noch mehr als 1300 Menschen als vermisst. Allerdings erschwerten unterbrochene Telefonverbindungen einen genauen Überblick über die Lage. Laut eines Koblenzer Polizeisprechers ist davon auszugehen, dass eine Reihe von Menschen mehrfach vermisst gemeldet wurden.

NRW: "Flutkatastrophe historischen Ausmaßes"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (SPD) sprach am zweiten Tag nach dem Starkregen von einer "Flutkatastrophe von historischem Ausmaß". Allein in seinem Bundesland hätten mindestens 43 Menschen ihr Leben verloren. Er dankte allen Rettungskräften. NRW-Innenminister Herbert Reul zufolge sind in dem Bundesland 25 Städte und Landkreise von den Fluten betroffen. Rund 19.000 Kräfte etwa von Feuerwehr und THW seien im Einsatz.

In der Region Köln wurden nach Polizeiangaben 59 Personen gesucht. In Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln führten gewaltige Erdrutsche am Freitag zu einer dramatischen Lage. Es bildeten sich Krater im Erdreich. Nach jüngstem Stand stürzten drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg ein. "Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht", sagte Reul. Im bisher durchforsteten östlichen Teil des Ortes gebe es keine Todesopfer, alle dort lebenden Menschen seien in Sicherheit. "Aber das ist noch nicht die ganze Stadt." Der zuständige Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, sagte im Fernsehsender ntv, 50 Menschen seien mit Booten gerettet worden. Die Flut sei sehr schnell gekommen. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen.

Im nordrhein-westfälischen Erftstadt-Blessem haben Erdrutsche Gebäude mitgerissen. Immer noch werden Menschen vermisst. Bild: dpa

In der Nähe der Ortschaft sind laut der Nachrichtenagentur dpa zudem Teile der gesperrten Autobahn 1 in die Erft gestürzt. Demnach brachen etwa 40 Meter des Standstreifens in mehreren Stücken ab und fielen in den Fluss. Auf den Abschnitten hätten sich keine Fahrzeuge befunden. Das Verteidigungsministerium löste wegen der Notlage in der Region einen militärischen Katastrophenalarm aus.

Noch keine Entwarnung bei Talsperren

Gefahr ging zudem von den Talsperren in NRW aus. Einige drohten überzulaufen oder zu brechen. Seit Mitternacht trat das Wasser kontrolliert über die Rurtalsperre, die den Fluss in der Region Aachen und dem Kreis Düren aufstaut. Damit drohten weitere Orte wie Düren oder Jülich überschwemmt zu werden. Die Steinbachtalsperre bei Euskirchen droht weiter zu brechen. Bereits seit Donnerstag ist in dem Bereich die Autobahn A61 gesperrt.

Zugleich deutete sich bei sinkenden Pegelständen an einigen Orten etwas Entspannung an.

Hochwasser in Baden-Württemberg erwartet

Experten warnen nun allerdings vor steigenden Wasserständen weiter südlich: In Baden-Württemberg gab es neue Unwetter. In einigen Regionen wurden erneut Straßen gesperrt, im Allgäu stand ein Wohngebiet unter Wasser. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits vor schnellen Anstiegen vor allem in kleineren Gewässern des Südwestens.

Bundesregierung will Hilfspaket schnüren

Die Bundesregierung will innerhalb weniger Tage umfangreiche Finanzhilfen für die Hochwasser-Geschädigten vorbereiten. "Das Konzept dafür entwickelt mein Haus gerade noch mit der Bundeskanzlerin und Bundesfinanzminister Olaf Scholz", sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem "Spiegel". "Es soll möglichst schon am Mittwoch ins Kabinett."

Details wolle er nicht nennen, bevor es ein klares Bild vom Ausmaß der Schäden gebe. "Aber Sie können davon ausgehen, dass es ein großes Paket sein wird", sagte Seehofer. Beim sogenannten Jahrhunderthochwasser, von dem 2013 acht Bundesländer betroffen waren, hatte die Bundesregierung einen Fluthilfefonds über acht Milliarden Euro aufgelegt.

Rheinland-Pfalz stellte als kurzfristige Unterstützung 50 Millionen Euro bereit, um etwa Schäden an Straßen, Brücken und anderen Bauwerken zu beheben. NRW-Regierungschef Laschet kündigte ein mehrstufiges Hilfsprogramm für die Opfer der Unwetterkatastrophe in seinem Bundesland an. Die bisher für Soforthilfen bei Starkregenereignissen zur Verfügung stehenden Mittel würden "bei weitem nicht ausreichen".