Er durfte an die Haare von Angela Merkel, Romy Schneider oder Marlene Dietrich ran: Udo Walz gehörte zu den bekanntesten Friseuren Deutschlands. Nun ist er mit 76 Jahren gestorben.

Der Starfriseur Udo Walz ist tot. Nach Angaben seines Ehemannes Carsten Thamm-Walz starb Walz am Freitag im Alter von 76 Jahren. "Udo ist friedlich um zwölf Uhr eingeschlafen", sagte Thamm-Walz der "Bild"-Zeitung. Vor zwei Wochen habe Walz einen Diabetesschock erlitten, danach sei er ins Koma gefallen.

Udo Walz mit Angela Merkel auf einem Fest im Jahr 2003.

Walz galt als einer der bekanntesten Friseure in Deutschland. Zuletzt war er Inhaber von fünf Salons, von denen sich drei in Berlin befinden. Zu Walz' Kundinnen zählte Bundeskanzlerin Angela Merkel, er frisierte aber auch zahlreiche Filmstars wie Romy Schneider oder Marlene Dietrich. Zudem trat er in unterschiedlichen Medien auf und veröffentlichte Bücher.